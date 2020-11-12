+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 5 °С
USD 429.01 EUR 506.4
RUB 5.62 CNY 64.95
Скачать
Новости
Вся лента >>>

За неделю в Павлодарской области пресекли проведение семи свадеб и юбилеев

12 Ноября 2020 03:26
Поделиться:
За неделю в Павлодарской области пресекли проведение семи свадеб и юбилеев

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Павлодарской области усилена работа мониторинговой группы. Несмотря на ужесточение карантинного режима, в регионе не прекращаются случаи проведения массовых семейных мероприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

Новости по теме
Главный санврач Костанайской области принял новое постановление
Карантин выходного дня ввели на три недели в Украине Модульную инфекционную больницу на 200 мест сдали в Атырау Врачей на всех не хватит - аким столицы обратился к горожанам

Среди владельцев кафе есть и те, кто систематически нарушают санитарно-эпидемиологические требования.

Только за последнюю неделю в области было зарегистрировано 7 подобных фактов, большая часть из которых пришлась на выходные.

«6 ноября в ресторане «Бәйтерек» (г. Экибастуз) проводилась свадьба на 60 человек. Еще больше гостей 7 ноября собрала свадьба в ресторане «Саида Плаза» в областном центре. 8 ноября в Экибастузе в ресторане «Алтын ғасыр» проводился «құдалық». В ресторане «Барс» в одном зале параллельно отмечали «қыз ұзату» и юбилей», - говорится в сообщении Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

Мониторинговыми группами по всем фактам нарушении составлены административные протоколы.




Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив