За неделю в Павлодарской области пресекли проведение семи свадеб и юбилеев

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Павлодарской области усилена работа мониторинговой группы. Несмотря на ужесточение карантинного режима, в регионе не прекращаются случаи проведения массовых семейных мероприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

Среди владельцев кафе есть и те, кто систематически нарушают санитарно-эпидемиологические требования.

Только за последнюю неделю в области было зарегистрировано 7 подобных фактов, большая часть из которых пришлась на выходные.

«6 ноября в ресторане «Бәйтерек» (г. Экибастуз) проводилась свадьба на 60 человек. Еще больше гостей 7 ноября собрала свадьба в ресторане «Саида Плаза» в областном центре. 8 ноября в Экибастузе в ресторане «Алтын ғасыр» проводился «құдалық». В ресторане «Барс» в одном зале параллельно отмечали «қыз ұзату» и юбилей», - говорится в сообщении Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

Мониторинговыми группами по всем фактам нарушении составлены административные протоколы.







