За неделю в Казахстане раскрыто 9 убийств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За неделю полицейскими Казахстана раскрыто 9 убийств. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что за неделю в Казахстане совершено 3 179 преступлений, из них 2 103 было раскрыто за сутки.

«Полицейскими по горячим следам раскрыто 9 убийств, 3 случая причинения тяжкого вреда здоровью, приведших к гибели, 5 разбоев, 520 краж чужого имущества», - добавил Нурдильда Ораз.



