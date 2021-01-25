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    11:33, 25 Январь 2021 | GMT +6

    За неделю в Казахстане раскрыто 9 убийств

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За неделю полицейскими Казахстана раскрыто 9 убийств. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Было отмечено, что за неделю в Казахстане совершено 3 179 преступлений, из них 2 103 было раскрыто за сутки.

    «Полицейскими по горячим следам раскрыто 9 убийств, 3 случая причинения тяжкого вреда здоровью, приведших к гибели, 5 разбоев, 520 краж чужого имущества», - добавил Нурдильда Ораз.



    Теги:
    МВД РК Статистика Правоохранительные органы
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