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За неделю COVID-19 выявили у 3227 жителей Атырауской области

17 Января 2022 15:58
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За неделю COVID-19 выявили у 3227 жителей Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- За последние сутки в Атырауской области COVID-19 подтвердился у 596 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 596 человек. Из них 422 случая подтверждено в городе Атырау, 26 случаев - на Тенгизском месторождении, 43 - в Жылыойском районе, 20 - в Индерском районе, 10 - в Исатайском районе, 30 - в Кызылкогинском районе, 15 - в Курмангазинском районе, 15 - в Макатском районе, 15 - в Махамбетском районе.

У 366 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 230 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 28 человек.
В домашних условиях получают лечение 2063 человека, в областной больнице №2 - 32, в модульной больнице - 180 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 18 человек, в районных инфекционных стационарах - 40. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 395 пациентов с коронавирусной инфекцией.
В Атырауской области за неделю COVID-19 выявили у 3227 человек
По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.

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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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