За нецензурный комментарий в соцсетях наказан павлодарец
«По данному факту в отношении 28-летнего горожанина возбуждено административное производство по статье 434 части 1 КРКоАП. Материал рассмотрен в суде, постановлением которого на нарушителя наложен административный штраф в размере 5 месячных расчётных показателей (15 315 тенге - Казинформ)», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
Это случилось 12 марта. Всего с начала 2022 года в Павлодарской области за мелкое хулиганство к административной ответственности привлечены 186 жителей.
По словам полицейских, оскорбление — это унижение чести и достоинства другого человека, выраженное в неприличной форме. Это может быть нецензурная брань или выражение, которое противоречит общепринятым в обществе нормам. За него на обидчика через суд можно наложить административный штраф, который зависит от степени публичности.