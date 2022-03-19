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    21:10, 18 Март 2022 | GMT +6

    За нецензурный комментарий в соцсетях наказан павлодарец

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 28-летний житель города Аксу Павлодарской области в инстаграме, под постом отдела полиции, опубликовал комментарий в нецензурной форме, чем, по мнению стражей порядка, проявил неуважение к пользователям соцсети, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данному факту в отношении 28-летнего горожанина возбуждено административное производство по статье 434 части 1 КРКоАП. Материал рассмотрен в суде, постановлением которого на нарушителя наложен административный штраф в размере 5 месячных​ расчётных показателей (15 315 тенге - Казинформ)», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Это случилось 12 марта. Всего с начала 2022 года в Павлодарской области за мелкое хулиганство к административной ответственности привлечены 186 жителей.

    По словам полицейских, оскорбление — это унижение чести и достоинства другого человека, выраженное в неприличной форме. Это может быть нецензурная брань или выражение, которое противоречит общепринятым в обществе нормам. За него на обидчика через суд можно наложить административный штраф, который зависит от степени публичности.


    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Павлодарская область
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