За научное звание будут доплачивать в Казахстане

Вице-министр науки и высшего образования РК Дархан Ахмед-Заки дал разъяснения по поводу нового законопроекта «О науке и технологической политике», передает корреспондент агентства Kazinform.

— Если остановиться на основных нововведениях в проекте документа, то они касаются системы управления в сфере науки. Во-первых, это связано с тем, что сейчас запускаются новые структуры, и они должны быть совместимы друг с другом. Поэтому включены правила соблюдения структурной системы управления коммуникациями. Во-вторых, Национальная академия наук получит новый статус. В него будут включены новые направления. В-третьих, планируется ввести систему оценки результатов внедрения исследований в производство согласно технологической политике. В результате изменится и финансирование в этом направлении, — сказал Дархан Ахмед-Заки в кулуарах Мажилиса.

По его словам, развитие идеи венчурного финансирования и технического бизнес-инкубатора на местном уровне было учтено и включено в новый законопроект.

— Кроме того, были рассмотрены механизмы социальной поддержки. За ученую степень (Phd) в прошлом выплачивалась соответствующая плата. Теперь доплата будет введена и за ученое звание — доцент или доцент. Получить звание профессора очень сложно. После защиты такая оплата была предложена для того, чтобы молодые ученые не останавливались на одном месте. Размер выплаты составит от 25 МРП до 50 МРП. Профессорам будут платить соответствующую выплату каждый месяц, — сказал вице-министр.

Кроме того, предлагается предоставлять ученым жилье.

— Недавно «Отбасы банк» запустил новую программу по предоставлению квартир молодым ученым. И теперь, в рамках нового законопроекта, мы думаем, что эта инициатива получит широкое распространение. Согласно меморандуму, заключенному с «Отбасы банком», сначала жилье получат 100 молодых ученых (ипотека со сниженными процентами), а затем в последующие годы их число будет увеличиваться. К 2026 году жилье получит тысяча человек. После принятия законопроекта «О науке и технологической политике» в будущем, вероятно, будут выделены средства от государства. Такая поддержка дает молодым людям уверенность в завтрашнем дне. И это поможет им заниматься только наукой, — отметил он.





По словам Дархана Ахмед-Заки, сейчас в стране 22 тысячи ученых. Согласно концепции, к 2029 году их число достигнет 29 тысяч. Из 22 тысяч учёных нашей страны 50% имеют учёную степень.



