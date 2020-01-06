За наставничество и подготовку к международным олимпиадам педагогам выплатят доплату

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова рассказала о мерах по доплатам учителям, осуществляемых в рамках закона «О статусе педагога», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бибигуль Асылова уточнила, что надбавки учителям на 25% повышаются с 1 января 2020 года.

«Все надбавки - за классное руководство, проверку тетрадей повышаются с 1 января 2020 года. Надбавки за степень магистра, если на сегодняшний день он уже работает, преподает, соответственно, также с 1 января 2020 года», - сказала вице-министр образования и науки РК на пресс-конференции в СЦК.

Вместе с тем согласно закону за осуществление наставничества педагогу выплачивается доплата в размере одного базового должностного оклада.

«По наставничеству мы сейчас разрабатываем правила. Я думаю, что в зависимости от принятия правил, мы урегулируем, как это будет юридически оформлено. В принципе, мы планировали (осуществить доплату – прим. автора) на учебный год. Мы обеспечены соответствующим финансированием. Максимально постараемся предусмотреть. После того, как проконсультируемся с Министерством юстиции, когда будем утверждать правила, соответственно, с того времени будет доплата по наставникам», - сообщила Бибигуль Асылова.

Кроме того, педагогу планируется осуществить единовременную выплату за подготовку международных олимпиад.

«В первую очередь, это международные олимпиады, конкурсы. С момента получения призового места, местный исполнительный орган имеет право начислить ему эту единовременную выплату. Этот вопрос очень много задавали в стенах Парламента, таких показателей у нас не очень много. Я думаю, что отследить на местах каждого педагога, который достиг таких результатов, есть возможность. Мы будем мониторить такие случаи», - проинформировала вице-министр.