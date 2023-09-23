За насильственные действия в отношении полицейских привлечен к ответственности ряд жителей ЗКО

В Западно-Казахстанской области привлечены к ответственности граждане, не подчинившиеся представителю власти, оказавшие сопротивление сотруднику полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил начальник отдела следственного управления департамента полиции ЗКО подполковник полиции Ерлан Алиев, некоторые люди забывают, что сотрудники полиции являются представителями власти, игнорируют и не подчиняются их законным требованиям.

По словам Ерлана Алиева, за неподчинение представителю власти, в соответствии со статьей 379 Уголовного кодекса РК, предусмотрено наказание - от штрафа на крупную сумму до двух лет лишения свободы.

Наряду с этим, не остаются безнаказанными угрозы или насилие в отношении представителя власти. С начала года по статье 380 УК РК было зарегистрировано 14 фактов, в том числе, 2 дела прекращены за отсутствием состава преступления, 7 дел направлены в суд. Признанные виновными по данной статье (угроза убийством, причинением вреда здоровью, повреждением или уничтожением имущества в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей) наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Также, в соответствии со статьей 378 УК РК, оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток. По этой статье зарегистрировано 223 дела, из них 7 направлены в суд, 3 уголовных дела прекращены производством.

Е. Алиев остановился на ряде фактов, внесенных в единый реестр досудебных расследований, в отношении людей, не подчинившихся законному порядку.

Например, одно из происшествий, по которому вынесено судебное решение, случилось 4 марта текущего года в 04:00 часов. В городе Уральске на улице Е. Брусиловского участковый инспектор местной полицейской службы, лейтенант полиции Шаганского отдела полиции и его помощник заметили человека, идущего нетвердой походкой, с алкогольным напитком в руках, и стали объяснять ему требования закона. Но этот житель игнорировал стражей порядка, при допросе употреблял нецензурные слова, задевающие честь и достоинство сотрудника полиции. Позднее, за это деяние, житель поселка Зачаган 1987 года рождения понес ответственность перед законом в соответствии со статьей 378 часть 1 (Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением) и статьей 380 часть 3 (Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти).

Еще один факт – сотрудник управления полиции города Уральска, младший сержан полиции в ходе пешего патрулирования на центральном рынке заметил неизвестного, который поставил свою автомашину на автопарковке, заняв запрещенное место со специальным знаком для инвалидов. Когда полицейский, чтобы составить протокол в соответствии со статьей 597 часть 4 Кодекса РК об административных правонарушениях, попросил предъявить документы на автомашину, указанный гражданин не соглашался это сделать. Выражая недовольство составленным протоколом, он не подчинился требованиям сотрудника полиции, оскорблял его и угрожал, применил насилие в отношении стража порядка, находящегося при исполнении служебных обязанностей, и нанес ему телесные повреждения. В результате, за насилие в отношении сотрудника полиции были собраны необходимые материалы и справки, дело направлено в суд.

Похожее происшествие зарегистрировано 4 августа. В дежурную часть поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов по улице улицы Жамбыла в городе Уральске несколько человек распивают спиртное и устроили скандал. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, разъясняя правонарушителям требования закона, сообщили им, что за распитие спиртных напитков в ночное время и хулиганские действия будет составлен административный протокол по статьям 440 и 437 Кодекса РК об административных правонарушениях. Но несогласные с этим правонарушители оскорбляли стражей порядка, напали на них нанесли телесные повреждения. В конце концов, гражданин Б. Был привлечен к уголовной ответственности по статье 378 (оскорбление представителя власти), статье 379 (Неповиновение представителю власти) и статье 380 (Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти).