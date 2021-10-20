За нарушения выпаса скота наказали около 1800 павлодарцев

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области на штрафстоянки попали около 11 000 голов бесхозно пасущегося скота. Стражи порядка в регионе борются с практикой выпаса коров, лошадей и других сельхозживотных, которых владельцы отпускают без пастуха, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По статье 408 КРКоАП за нарушение выпаса скота привлечено 1 759 беспечных владельцев», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Стражи порядка рассказали, что для предупреждения краж скота и аварий из-за него в регионе полиция постоянно проводит рейды на дорогах и выпасах. С начала года примерно 11 000 голов бесхозно пасущегося скота помещены на штрафные стоянки, которых по области насчитывается 146.

«Разработаны и утверждены Правила содержания животных на территории населённых пунктов Павлодарской области. Данные правила определяют порядок организации и осуществления содержания животных на территории населённых пунктов Павлодарской области, - отметил начальник управления местной полицейской службы Павлодарской области Галым Саргулов в ходе брифинга. - Бродячий скот остаётся актуальной проблемой на сегодняшний день; в результате несанкционированного выпаса домашний скот становится причиной дорожно-транспортных происшествий, портит чужое имущество, вытаптывает посевы, загрязняет улицы, а также становится объектом краж. Некоторые недобросовестные владельцы скотопоголовья не утруждают себя вопросами организованного выпаса, да и сами не контролируют скот, оставляя без присмотра, а, между тем, за такое нарушение имеется наказание в виде административного штрафа согласно статье 408 КРКоАП».

Например, на 43-м километре трассы Ленинский-Курчатов, возле села М. Омарова зоны города Аксу из-за скота случилась авария: водитель на автомобиле «Лада» сбил двух коров, которые без присмотра паслись на проезжей части дороги. Владелец скота установлен и привлечён к административной ответственности. Владелец повреждённой машины может обратиться в суд о взыскании с хозяина безнадзорного домашнего животного суммы ущерба, прокомментировали в полиции.

«Владельцам скота также не стоит забывать, что бесконтрольно пасущийся в степи скот является лакомой и лёгкой добычей воров. И следует помнить, что оставленный без присмотра скот вблизи автомобильных дорог может привести к дорожному происшествию, в котором могут пострадать люди», - напомнил Галым Саргулов.