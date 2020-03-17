За нарушения в работе с наркотическими препаратами наказали главврача в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области главного врача одного из медучреждений оштрафовали за отсутствие у работника допуска к работе с наркосодержащими препаратами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в ходе проверки стражи порядка установили, что в этом медучреждении ампулы из-под наркосодержащих лекарств не уничтожались более двух месяцев. Главврачу придется выплатить штраф в размере до 100 МРП.

«Административный протокол составили в отношении директора диагностического центра, где был допущен безрецептурный отпуск кодеиносодержащего препарата до 150 таблеток. Помимо этого, за нарушение требований технической укреплённости привлечён бухгалтер центральной больницы одного из районов, по вине которого не был своевременно заключён договор на охрану», - рассказали в пресс-службе.

Всего полицейские выявили по области 8 нарушений. Из незаконного оборота изъяли 393 таблетки и 26 ампул различных лекарственных препаратов. Пресечено 11 фактов нелегального оборота наркотиков, изъято свыше 830 граммов различных запрещённых веществ.