За нарушения ТРЦ и ТД будут исключать из Ashyq до двух месяцев в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные ТРЦ и ТД готовы работать в рамках проекта Ashyq, чтобы избежать введения полного локдауна в городе. Варианты работы субъектов бизнеса в связи с осложнившейся эпидситуацией обсуждены в ходе zoom-конференции с участием руководства Палаты предпринимателей г. Нур-Султана, департамента санитарно-эпидемиологического контроля, столичного акимата, а также представителей ТРЦ и ТД. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Палаты предпринимателей.

Директор Палаты предпринимателей г. Нур-Султана Алмат Джунусов отметил, что ранее НПП РК «Атамакен» Правительству были предложены несколько вариантов работы бизнеса, включая повсеместное внедрение приложения Ashyq. ТРЦ и ТД участвуют в проекте добровольно, а значит, лишены преференций участников. Однако владельцы ТРЦ и ТД выражают заинтересованность и готовность обеспечить алгоритм работы в рамках Ashyq.

«Мы все понимаем, что ТРЦ и ТД являются местами массового скопления людей, где повышен риск распространения коронавирусной инфекции. В этой связи, считаем необходимым включить этот вид деятельности в проект для того, чтобы обеспечить их безопасное функционирование, в том числе с целью сохранения жизнедеятельности города», – сказал Алмат Джунусов.

Он также предупредил владельцев ТРЦ и ТД, что за ненадлежащее использование приложения, отсутствие чек-инов (регистрация входа) посетителя либо гостя участник исключается из проекта в первый раз сроком на две недели, при повторном нарушении сроком до двух месяцев. Исключение из проекта Ashyq значительно сокращает время работы объектов.

В свою очередь, заместитель директора ДСЭК Айгуль Шагалтаева сообщила, что в столице ежедневно в течение недели регистрируется от 1200 до 1500 случаев коронавирусной инфекции. За последнюю неделю зарегистрировано 9934 случаев COVID-19, что выше предыдущей недели на 37,5%. По ее словам, анализ показал, что основными точками распространения КВИ являются места массового скопления людей, в том числе ТРЦ.

«Благодаря приложению Ashyq в день выявляется до 200 человек – нарушителей домашнего карантина. Зная свой положительный статус, они продолжают посещать места массового скопления людей. Это значит, что риск заражения очень высок. Сейчас рассматривается вопрос об ужесточении карантинных мер. Нами предлагается внести дополнительные изменения в график и режим работы субъектов МСБ. Призываю всех соблюдать строгие саннормы», – сказала Айгуль Шагалтаева.

Предприниматели, присутствовавшие на встрече, выразили готовность соблюдать алгоритм работы в рамках проекта Ashyq и обеспечить контроль посетителей на всех входах/выходах в ТРЦ и ТД.







