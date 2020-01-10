За нарушения при переходе железнодорожных путей наказали более 25 тысяч казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В прошлом году за переход железнодорожных путей в неустановленных местах к административной ответственности привлечено более 25 тысяч человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

Как отметил начальник Управления административной полиции Департамента Жасулан Байкенов, в 2019 году проведено 774 сходов с населением, более 1000 встреч в пассажирских поездах, 1633 лекций в учебных заведениях, где доведены основные меры безопасности при нахождении на железнодорожных объектах. Однако граждане продолжают нарушать правила безопасности движения железнодорожного транспорта.

7 января т.г. на станции Шортанды грузовой поезд совершил наезд на мужчину, переходившего железнодорожные пути в неустановленном месте, он от полученных травм скончался. По факту начато досудебное расследование по статье 344 ч.2 УК РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По словам Ж. Байкенова, в прошлом году за переход железнодорожного полотна в неустановленных местах выявлено и привлечено к административной ответственности 25293 граждан, также было зарегистрировано 2505 фактов экстренного торможения поездов, из них по причине нахождения людей - 650, а по причине нахождения на железнодорожном полотне скота - 1667. Также зарегистрировано 188 фактов наложения посторонних предметов на железнодорожные пути.









Фото: https://www.photoforum.ru/