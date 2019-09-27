За нарушения правил выгула кошек и собак штрафуют жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за нарушение правил выгула кошек и собак оштрафовали 76 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, административная статья за нарушение правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожение бродячих собак и кошек предусматривает штраф в размере 3 МРП – более 7 тыс. тенге. Всего с начала года за такие правонарушения североказахстанцы заплатили более 0,5 млн тенге.

«Согласно правилам содержания и выгула собак и кошек, утвержденным решением областного маслихата, запрещается выгуливать домашних животных во дворах, на детских площадках, участках детских дошкольных учреждений, школьных дворах, территориях лечебно-профилактических и медицинских учреждений, стадионах, парках, скверах», - рассказал старший инспектор управления местной полицейской службы Александр Розбах.

Полицейские напомнили, что владельцы животных обязаны убрать за своими питомцами, оставившими экскременты в подъездах, на лестничных площадках, спортивных, детских площадках, газонах, тротуарах, территориях парков и скверов. Выгуливать питомцев нужно в намордниках, за исключением декоративных пород.

«Место для выгула собак в Петропавловске - площадка в Парке культуры и отдыха. Жильцы благоустроенных домов на общих собраниях с участием председателей КСК имеют право определить специально отведенные места для выгула домашних животных на придворовой территории», - добавили в пресс-службе.

Напомним, недавно в Петропавловске между двумя мужчинами произошел скандал, переросший в нападение с ножом и настоящую спецоперацию. Началось все с замечания, которое горожанин сделал мужчине, выгуливавшему питбуля во дворе без намордника.