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    14:17, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    За нарушения правил парковки наказаны 566 павлодарских водителей

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области 566 водителей привлечены на нарушения. О правилах парковки павлодарские полицейские напомнили водителям в ходе специального рейда, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года 566 водителей привлечены на нарушение правил парковки, нарушители привлечены к административной ответственности по статье 597 КРКоАП «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

    О правилах парковки павлодарские полицейские напомнили водителям в ходе специального рейда.

    «Нередко мы сталкиваемся с ситуациями, когда водители паркуют свои авто в неположенных местах: на проезжей части, преграждая путь другим автомобилям, на тротуарах и детских площадках. Бывают случаи, когда неправильно припаркованное авто мешает проезду машин жизненно важных служб: скорой помощи, пожарных», - прокомментировали в правоохранительных органах.
    По мнению стражей порядка, мириться с такими нарушениями нельзя, потому что этим автовладельцы не только доставляют неудобства другим участникам дорожного движения, но и создают аварийные ситуации.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Транспорт Павлодарская область
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