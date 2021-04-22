За нарушения правил парковки наказаны 566 павлодарских водителей

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области 566 водителей привлечены на нарушения. О правилах парковки павлодарские полицейские напомнили водителям в ходе специального рейда, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года 566 водителей привлечены на нарушение правил парковки, нарушители привлечены к административной ответственности по статье 597 КРКоАП «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

О правилах парковки павлодарские полицейские напомнили водителям в ходе специального рейда.

«Нередко мы сталкиваемся с ситуациями, когда водители паркуют свои авто в неположенных местах: на проезжей части, преграждая путь другим автомобилям, на тротуарах и детских площадках. Бывают случаи, когда неправильно припаркованное авто мешает проезду машин жизненно важных служб: скорой помощи, пожарных», - прокомментировали в правоохранительных органах.

По мнению стражей порядка, мириться с такими нарушениями нельзя, потому что этим автовладельцы не только доставляют неудобства другим участникам дорожного движения, но и создают аварийные ситуации.