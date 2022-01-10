За нарушения комендантского часа задержаны 479 человек в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области за отсутствие разрешения на перемещение не разрешен въезд и выезд 417 автомашинам и 1044 гражданам на блокпостах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Усилена охрана общественного порядка, особо важных государственных стратегических объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. На загородных трассах осуществляют патрулирование сотрудники полиции», - сообщил комендант Павлодарской области Нурлан Масимов.

Несмотря на ограничительные меры, имеют место нарушения комендантского часа гражданами, добавил он.

«Задержаны 479 граждан и 242 автомашины, нарушившие время пребывания в условиях комендантского часа. В отношении каждого за нарушение режима чрезвычайного положения возбуждены административные производства по статье 476 КРКоАП, санкция которой предусматривает штраф в размере 10 МРП либо административный арест сроком до 15 суток», - сказал Н. Масимов.

Материалы направлены в суд. Машины водворены на специализированные штрафные стоянки. Через блок-посты перемещено 18670 автомашин, в которых находились 30725 человек. За отсутствие разрешения на перемещение не разрешен въезд и выезд 417 автомашинам и 1044 гражданам.

«Комендатура Павлодарской области просит соблюдать ограничительные меры в период чрезвычайного положения, без острой необходимости не покидать свое жилище, не поддаваться провокациям извне и доверять информации из официальных источников», - подчеркнул комендант Павлодарской области Нурлан Масимов.