За нарушение тишины в Павлодарской области с начала года наказаны около 1300 человек

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – За нарушение тишины в Павлодарской области с начала 2021 года к административной ответственности привлечены примерно 1300 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Около 23.30 в полицию поступил звонок от жительницы многоквартирного дома по улице Толстого. Женщина пожаловались на то, что в квартире через стенку громко играет музыка, поют в караоке», - рассказали прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

Когда полицейские на место приехали сотрудники правоохранительных органов, застолье всё ещё сопровождалось громкой музыкой и пением в микрофон, отметили в полиции. В этот вечер хозяйка квартиры вместе с гостями отмечала свой день рождения, но теперь за столь громкий праздник она понесёт ответственность, добавили в департаменте. В её отношении возбудили административное производство.

«В эту же ночь в полицию обратились уже жители другой многоэтажки, которые рассказали, что их спокойному сну мешает группа людей, находящихся в подъезде между пятым и шестым этажами. Парни смеялись и громко разговаривали, они также понесут ответственность по части первой статьи 437 КРКоАП («Нарушение тишины» - Казинформ)», - добавили в пресс-службе.

Кроме того, сотрудники полиции устроили нарушителям профилактические беседы о соблюдении тишины в ночное время.

Заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Руфат Кенжин рассказал, что за нарушение тишины в Павлодарской области с начала 2021 года к административной ответственности привлечены примерно 1300 человек.



