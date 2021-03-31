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    14:45, 31 Март 2021 | GMT +6

    За нарушение тишины в Павлодарской области с начала года наказаны около 1300 человек

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – За нарушение тишины в Павлодарской области с начала 2021 года к административной ответственности привлечены примерно 1300 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Около 23.30 в полицию поступил звонок от жительницы многоквартирного дома по улице Толстого. Женщина пожаловались на то, что в квартире через стенку громко играет музыка, поют в караоке», - рассказали прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

    Когда полицейские на место приехали сотрудники правоохранительных органов, застолье всё ещё сопровождалось громкой музыкой и пением в микрофон, отметили в полиции. В этот вечер хозяйка квартиры вместе с гостями отмечала свой день рождения, но теперь за столь громкий праздник она понесёт ответственность, добавили в департаменте. В её отношении возбудили административное производство.
    «В эту же ночь в полицию обратились уже жители другой многоэтажки, которые рассказали, что их спокойному сну мешает группа людей, находящихся в подъезде между пятым и шестым этажами. Парни смеялись и громко разговаривали, они также понесут ответственность по части первой статьи 437 КРКоАП («Нарушение тишины» - Казинформ)», - добавили в пресс-службе.
    Кроме того, сотрудники полиции устроили нарушителям профилактические беседы о соблюдении тишины в ночное время.

    Заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Руфат Кенжин рассказал, что за нарушение тишины в Павлодарской области с начала 2021 года к административной ответственности привлечены примерно 1300 человек.



    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Павлодарская область
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