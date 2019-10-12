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За нарушение тишины по ночам наказывают мотоциклистов в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске автопатрули «Сункар» две ночи подряд задерживали водителей мотоциклов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции Северо-Казахстанской области, в половине первого ночи экипаж местной полицейской службы на пересечении улиц Ж.Жабаева – К.Сутюшева остановил скутер. В отношении 51-летнего петропавловца составили административный протокол по статье «Нарушение тишины».
Ответственность по этой же статье и за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения понесет и 41-летний горожанин. Его остановили в час ночи на пересечении улиц Н.Назарбаева – Г. Пьяный вояж на мотоцикле «YAMAHA» YZF-600 вовремя прервался.
«Горожане жалуются на рев мотоциклов в ночи. Всем знакома ситуация на ночных улицах города: нарастающий за несколько секунд гул переходит в рев, защититься от которого не помогают никакие окна. Самих любителей ночных гонок не смущает факт нарушения общепринятых правил в ночное время суток», - говорят в пресс-службе.
С начала года за нарушение тишины в Петропавловске привлекли к ответственности 980 человек. В целом, по области – 1272.
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