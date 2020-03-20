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За нарушение режима чрезвычайного положения оштрафованы хозяева кафе в Атырауской области

20 Марта 2020 03:22
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За нарушение режима чрезвычайного положения оштрафованы хозяева кафе в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За нарушение режима чрезвычайного положения оштрафованы хозяева двух кафе в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По решению специализированного административного суда города Атырау владелице одного из городских кафе предстоит оплатить штраф в размере 10 месячных расчетных показателей. К суду она привлечена за нарушение режима работы. Аналогичный случай произошел и в Исатайском районе. Предприниматель также нарушил требования п. 9 Указа об ограничении работы кафе и ресторанов до 22 часов», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Департамент полиции области призывает всех предпринимателей в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции соблюдать временные ограничительные меры. В кафе и ресторанах, частных домах при проведении каких-то мероприятий должно быть не более 50 человек.


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Ключевые слова: Атырауская область, Коронавирус в РК,
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Автор:

А. Соколов

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