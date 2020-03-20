За нарушение режима чрезвычайного положения оштрафованы хозяева кафе в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За нарушение режима чрезвычайного положения оштрафованы хозяева двух кафе в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По решению специализированного административного суда города Атырау владелице одного из городских кафе предстоит оплатить штраф в размере 10 месячных расчетных показателей. К суду она привлечена за нарушение режима работы. Аналогичный случай произошел и в Исатайском районе. Предприниматель также нарушил требования п. 9 Указа об ограничении работы кафе и ресторанов до 22 часов», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Департамент полиции области призывает всех предпринимателей в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции соблюдать временные ограничительные меры. В кафе и ресторанах, частных домах при проведении каких-то мероприятий должно быть не более 50 человек.