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За нарушение режима ЧП штрафуют увеселительные заведения в ВКО

21 Марта 2020 11:22
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За нарушение режима ЧП штрафуют увеселительные заведения в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Полицейские Усть-Каменогорска проверяют заведения города на предмет выявления нарушения режима ЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление полиции.

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В ходе отработки полицейские выявили два нарушения в увеселительных заведениях. Одним из них оказался караоке-бар, работавший после 23:00 часов, а также компьютерный клуб, в котором находились несовершеннолетние лица.

В обоих случаях в отношении администрации заведений были составлены административные протокола по статье «Нарушение режима чрезвычайного положения» КоАП РК. Административным судом города было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 МРП для каждого из заведений.

Полиции попросили горожан с пониманием отнестись к ограничениям, соблюдать правила личной и общественной безопасности, а тех, кто стал свидетелями нарушений, стражи порядка просят обращаться на канал 102.

Фото: УП г. Усть-Каменогорска


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Борьба с преступностью, МВД РК, Коронавирус,
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