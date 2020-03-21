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вчера 22:49
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вчера 22:49
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вчера 22:31
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За нарушение режима ЧП штрафуют увеселительные заведения в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Полицейские Усть-Каменогорска проверяют заведения города на предмет выявления нарушения режима ЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление полиции.
В ходе отработки полицейские выявили два нарушения в увеселительных заведениях. Одним из них оказался караоке-бар, работавший после 23:00 часов, а также компьютерный клуб, в котором находились несовершеннолетние лица.
В обоих случаях в отношении администрации заведений были составлены административные протокола по статье «Нарушение режима чрезвычайного положения» КоАП РК. Административным судом города было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 МРП для каждого из заведений.
Полиции попросили горожан с пониманием отнестись к ограничениям, соблюдать правила личной и общественной безопасности, а тех, кто стал свидетелями нарушений, стражи порядка просят обращаться на канал 102.
Фото: УП г. Усть-Каменогорска
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