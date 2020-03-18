За нарушение режима ЧП осудят директора клуба в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Материал дела по работе клуба на улице Катаева во время режима ЧП отправлен в суд, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«17 марта павлодарскими полицейскими выявлен факт функционирования одного из компьютерных клубов, расположенного в Павлодаре по улице Катаева, - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области. - За невыполнение требований, установленных государственным органом в связи с объявлением чрезвычайного положения в Республике Казахстан, в отношении 28-летнего директора компьютерного клуба возбуждено административное производство по статье 476 КРКоАП «Нарушение режима чрезвычайного положения».

Материал дела направлен в суд.

Напомним, 16 марта в Казахстане введено чрезвычайное положение. Одним из пунктов Указа об этом предусмотрено приостановление деятельности торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей.