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За нарушение режима ЧП осудят директора клуба в Павлодаре

18 Марта 2020 20:24
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За нарушение режима ЧП осудят директора клуба в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Материал дела по работе клуба на улице Катаева во время режима ЧП отправлен в суд, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«17 марта павлодарскими полицейскими выявлен факт функционирования одного из компьютерных клубов, расположенного в Павлодаре по улице Катаева, - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области. - За невыполнение требований, установленных государственным органом в связи с объявлением чрезвычайного положения в Республике Казахстан, в отношении 28-летнего директора компьютерного клуба возбуждено административное производство по статье 476 КРКоАП «Нарушение режима чрезвычайного положения».

Материал дела направлен в суд.

Напомним, 16 марта в Казахстане введено чрезвычайное положение. Одним из пунктов Указа об этом предусмотрено приостановление деятельности торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей.


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Ключевые слова: Павлодарская область, МВД РК, Коронавирус,
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Автор:

Антон Гагарин

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