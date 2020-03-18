За нарушение режима ЧП осудят директора клуба в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Материал дела по работе клуба на улице Катаева во время режима ЧП отправлен в суд, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«17 марта павлодарскими полицейскими выявлен факт функционирования одного из компьютерных клубов, расположенного в Павлодаре по улице Катаева, - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области. - За невыполнение требований, установленных государственным органом в связи с объявлением чрезвычайного положения в Республике Казахстан, в отношении 28-летнего директора компьютерного клуба возбуждено административное производство по статье 476 КРКоАП «Нарушение режима чрезвычайного положения».
Материал дела направлен в суд.
Напомним, 16 марта в Казахстане введено чрезвычайное положение. Одним из пунктов Указа об этом предусмотрено приостановление деятельности торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей.
- Не более пяти человек должны стоять в очереди за продуктами - акимат Алматы
- В Польше выздоровел первый заболевший коронавирусом
- 40 тысяч тенге заплатит за шутку о контакте с зараженным коронавирусом жительница СКО
- Приостановлены перевозки пассажиров всеми видами транспорта из/в Нур-Султан и Алматы
- Акимат Алматы: Никаких пропусков на въезд в город не будет
- Глава МВД - о введении карантинного режима: Такие беспрецедентные меры вводятся впервые
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана