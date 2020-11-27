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За нарушение прав педагогов наказали администрацию школы в Шымкенте

27 Ноября 2020, 18:51
За нарушение прав педагогов наказали администрацию школы в Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В средней общеобразовательной школе №125 города Шымкент на основании обращения учителей относительно неправомерных действий администрации школы была осуществлена внеплановая проверка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Факты, указанные в обращении, частично были подтверждены.

По итогам проверки были обнаружены факты несоблюдения требований Закона РК «О статусе педагога». Так, в конце 2019-2020 учебного года учителя школы №125 были привлечены к работе, не связанной с их профессиональными обязанностями, т.е. к проведению ремонтных работ в школе. Также учителя школы были вынуждены заполнять документы, отсутствующие в перечне документов, обязательных для ведения педагогами. Подтвердился и факт принудительной подписки на газеты и журналы.

По итогам внеплановой проверки за допущенные нарушения законодательства в сфере образования должностные лица средней общеобразовательной школы №125 г. Шымкента привлечены к административной ответственности. Департаментом по обеспечению качества в сфере образования Комитета МОН РК выдано обязательное для исполнения письменное предписание по устранению выявленных нарушений.


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