За нарушение прав педагогов могут оштрафовать в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области за нарушение прав педагогов могут наложить штраф до 120 МРП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

Больше года назад в стране был принят Закон «О статусе педагога», который направлен на защиту прав учителей. За это время педагогическая общественность страны ощутила улучшение своего правового положения.

В ВКО функция по выявлению нарушений норм законодательства и принятию превентивных мер по пресечению нарушений Закона «О статусе педагога», устранению причин нарушений возложена на департамент по обеспечению качества в сфере образования.

Ранее такая деятельность осуществлялась ведомством в соответствии с отдельными нормативно-правовыми актами и нередко носила разобщенный характер, а с принятием закона данная деятельность рассматривается департаментом в качестве основной.

Как отметила руководитель ведомства Зейнеп Махсутова, департамент наделен полномочиями по привлечению к административной ответственности должностных лиц и организаций за нарушения прав педагогов. В Кодекс об административных правонарушениях внесены нормы по привлечению к ответственности с наложением штрафов от 20 до 120 МРП или от 58 340 тенге до 350 040 тенге.

Кроме того, 14 января текущего года в соответствии с поручением министра образования и науки Аcхата Аймаганбетова при департаменте создан консультативно-совещательный орган по вопросам педагогической этики и защите прав педагогов организаций образования. В его состав вошли представители государственных органов, Общественного совета ВКО, депутаты городского маслихата, СМИ и неправительственные организации.

По словам Зейнеп Махсутовой, в ходе работы консультативно-совещательного органа рассматриваются вопросы соблюдения руководителями организаций образования и иными лицами норм Закона «О статусе педагога» и Правил педагогической этики, вырабатываются рекомендации и предложения по совершенствованию методов профилактики нарушения законодательства. С принятием этого закона в каждой организации созданы Советы по этике.

«Хотелось бы, чтобы обращения по соблюдению педагогической этики и защите прав педагогов рассматривались на этих советах в самих школах. И лишь в случаях, когда вопросы не находят решения, их направляли к нам на рассмотрение в консультативно-совещательный орган. При этом нужно отметить, что деятельность данного органа никак не направлена как институт против руководителей организаций образования, а сугубо на разрешение конфликтных ситуаций и превенцию», – пояснила руководитель ведомства.

Приоритетным остается вопрос снижения отчетности и бумажной волокиты в деятельности педагогических работников организаций образования области, то есть не только в школах, но и в детских садах и колледжах.

Конечно, по сравнению с 2018 годом есть изменения в лучшую сторону, но, тем не менее, вопрос еще остается и будет на постоянном контроле ведомства. При выявлении таких нарушений в организациях образования предусмотрена административная ответственность за нарушение Закона «О статусе педагога» и законодательства в области образования, физической культуры и спорта.

Кроме того, на департамент возложены функции по контролю в сфере охраны прав детей. По меморандуму, заключенному с управлениями образования и здравоохранения, специалисты ведомства проведут мониторинг коррекционных и специальных организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Сегодня в области функционирует 19 коррекционных и специальных организаций для детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Там воспитывается свыше двух тысяч детей. В ходе посещения организаций мы рассмотрим, как создаются условия для полноценного физического, психического, нравственного и духовного развития воспитанников», – отметила Зейнеп Махсутова.