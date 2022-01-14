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За нарушение комендантского часа задержаны более 80 актюбинцев

14 Января 2022 13:42
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За нарушение комендантского часа задержаны более 80 актюбинцев

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За прошлую ночь за нарушение комендантского часа задержан 81 актюбинец, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент полиции Актюбинской области.

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«За прошедшую ночь за нарушение комендантского часа 81 лицо привлечено к административной ответственности. Всего возбуждено 14 уголовных дел по фактам организации массовых беспорядков, применения насилия в отношении представителей власти, нападения на здания и актов терроризма, из них по подозрению в совершении особо тяжких преступлений в изолятор временного содержания помещены 12 лиц, в отношении семи лиц судом санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей», - сообщили в пресс-службе ДП области.

На телефон 102 поступило за сутки 148 сообщений, из них 17 сообщений не подтвердились, по остальным приняты законные процессуальные решения.

Всего в регионе для ограничения въезда и выезда с территории Актюбинской области установлено 10 блокпостов. Три блокпоста установлены, на выездах из Актобе, которые несут службу в круглосуточном двухсменном режиме, остальные в районных центрах. За сутки через блокпосты проезжает более 15 тысяч транспортных средств. Сотрудниками полиции проводятся досмотровые мероприятия транспортных средств въезжающих и выезжающих из областного и районных центров.

В регионе сотрудниками правоохранительных органов обеспечиваются должная охрана общественного порядка и безопасность граждан. Ситуация в области находится под полным контролем.

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#Актюбинская область   #Безопасность   #Общество   #ЧП-2022  
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Автор:

Самал Ендибаева

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