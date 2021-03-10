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    15:21, 10 Март 2021 | GMT +6

    За нарушение карантина 656 тысяч тенге взыскали в Восточном Казахстане

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ВКО продолжаются ежедневные мониторинговые мероприятия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    9 марта в Усть-Каменогорске в ходе рейда на соблюдение установленных ограничений было проверено 185 объектов. Мониторинговые группы зарегистрировали четыре факта нарушения ограничительного режима.

    Наложен штраф по ранее выявленным нарушениям, в непродовольственных и продовольственных магазинах продавцы находились без медицинской маски. Общая сумма штрафа вышеуказанного нарушения составляет 350 040 тенге.

    В Семее в минувшие сутки рейдами охватили 311 объектов, в том числе ежедневным мониторингом охвачены 262 объекта входящих в «тепловую карту». Выявлено 17 нарушений масочного режима в торговых домах, в общественном транспорте, на рынках. Мониторинговая группа составила один протокол на сумму 43755 тенге, взыскано было 7 штрафов на сумму 306 285 тенге.


    В Шемонаихинском районе мониторинговыми мероприятиями было охвачено 73 объекта, зафиксирован один факт нарушения ограничительного режиме, установленного главным санитарным врачом области. На жителя города Шемонаихи наложен штраф за нахождение в магазине без защитной маски.

    Представителей малого и среднего бизнеса, жителей Восточного Казахстана призывают соблюдать санитарные нормы, установленные постановлением главного санитарного врача ВКО.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Восточно-Казахстанская область Общество Безопасность
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