За нарушение экологического законодательства оштрафуют колонию в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске за нарушение экологического законодательства к административной ответственности привлекут должностных лиц исправительного учреждения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента экологии Восточно-Казахстанской области.

В департаменте сообщили, что специалисты ведомства провели внеплановую проверку по соблюдению требований экологического законодательства РК в отношении РГУ «Учреждение ОВ 156/22».

Как выяснилось, жители микрорайона Промбаза обратились к специалистам с жалобой на выбросы с котельной исправительного учреждения, которые осуществлялись, минуя трубу, распространяя клубы черного дыма по территории микрорайона.

«В ходе проведения проверки установлено, что в ноябре 2019 года на территории котельной произошло замыкание двигателя генератора, в связи, с чем произошёл выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Также предприятием нарушены требования по эксплуатации пылеулавливающих установок. В отношении должностных лиц учреждения возбуждены дела об административных правонарушениях, которые предусматривают штрафные санкции в размере от 20 до 200 МРП», - пояснили в ведомстве.

По результатам проверки, департаментом вынесено предписание об устранении нарушений требований экологического законодательства РК и даны сроки их устранения, по истечении которых, специалисты проверят эффективность проделанной работы.