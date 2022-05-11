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За нападение на полицейских в городе Шу задержаны 13 человек
11 Мая 2022 15:33

За нападение на полицейских в городе Шу задержаны 13 человек

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проводится судебно-медицинская экспертиза для установления степени причинения вреда здоровью полицейских, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ночь на 7 мая инцидент с применением насилия в отношении сотрудников полиции пресекли в городе Шу. На привокзальной площади полицейские остановили автомобиль марки «ВАЗ-21014» без переднего опознавательного государственного номерного знака. Водитель и пассажиры автомашины не пожелали объяснить это, не подчинились законным требованиям полицейских и оказали сопротивление представителям власти. Сотруднику полиции пришлось сделать предупредительный выстрел, чтобы утихомирить нападавших.

Начато досудебное расследование по статье 380 части 3 УК РК (Применение насилия к представителям власти).

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в Шуский районный отдел полиции доставлены 13 человек.

«8 активных участников конфликта задержаны, в отношении 6 человек избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, двум гражданам санкционирован домашний арест. Еще один участник преступления объявлен в розыск с мерой пресечения в виде содержания под стражей», - сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

«В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза для установления степени причинения вреда здоровью полицейских. Досудебное расследование продолжается», - уточнили в ведомстве.

Автор:
Корреспондент

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