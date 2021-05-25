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    17:20, 25 Май 2021 | GMT +6

    За нахождение без масок в общественных местах штрафуют устькаменогорцев

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В городе Усть-Каменогорске штрафуют за нахождение без масок в общественных местах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Восточно-Казахстанской области продолжают выявлять нарушения карантинных ограничений. Мониторинговые группы ежедневно проводят рейды в общественном транспорте, по магазинам, аптекам и другим организациям.

    «24 мая в Усть-Каменогорске был проверен 161 объект. Зарегистрировано 5 фактов нарушения ограничительных мер, установленных главным государственным санитарным врачом области. В частности, выявлено несоблюдение масочного режима в торговых точках и объектах общественного питания. По ранее зарегистрированным нарушениям наложено штрафов на 43 755 тенге, – говорится в сообщении, распространенном Информационным центром ВКО.

    Также сообщается, что в городе Риддере за прошедшие сутки проверено 73 объекта. В ходе рейда нарушений зарегистрировано не было. В ходе предыдущей проверки на гражданина, находившегося на рабочем месте без маски, был наложен штраф в размере 43 755 тенге. В Бескарагайском районе мониторинговые группы провели проверки на 20 объектах. Выявлен один факт нарушения ограничительных мер.


    Теги:
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