За наезд на пешехода к шести годам осуждён водитель КамАЗа в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане к шести годам лишения свободы приговорен водитель КамАЗа, покинувший место смертельного дорожно-транспортного происшествия, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что ДТП произошло в конце марта текущего года в Кокпектинском районе. 34-летний мужчина, не справившись с рулевым управлением, выехал со встречной полосы движения на правую обочину, где совершил наезд на 46-летнего пешехода, который от полученных телесных повреждений, не совместимых с жизнью, скончался на месте.

После совершения наезда, водитель скрылся с места происшествия, однако в последующем был задержан сотрудниками полиции ВКО. В ходе проверки стражи порядка выяснили, что водитель ранее лишен судом права управления транспортными средствами, к тому же находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщил начальник Департамента полиции Сагат Мадиев, приговором Кокпектинского районного суда водитель автомобиля марки «КамАЗ 55102» осужден к 6 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права управления транспортными средствами.

«На сегодня управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии опьянения, перенесено из разряда уголовного проступка в уголовное правонарушение, то есть ужесточены меры наказания за совершение указанного деяния. За совершение данного уголовного правонарушения теперь предусмотрено лишение свободы до 5 лет, а при причинении тяжкого вреда здоровью человека или по неосторожности смерти лица - максимальное наказание до 10 лет лишения свободы», - отметил полковник полиции Сагат Мадиев.

Кроме того, предусмотрено наказание до 7 лет или пожизненного запрета на право управления транспортным средством. За истекший период 2020 года в территориальных подразделениях Департамента полиции находилось 118 подобных уголовных дел, из них по 108-ми принято решение.

Фото: пресс-служба Департамента полиции ВКО

