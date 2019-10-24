За мусорные свалки наказаны сельские акимы в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области насчитали 884 несанкционированных свалки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента экологии, между Министерством энергетики РК и АО «НК «ҚазақстанҒарышСапары» заключен договор на оказание услуг и создан геопортал по предоставлению космических снимков дистанционного зондирования земли - мест размещения отходов.

«По итогам космического мониторинга, на территории Северо-Казахстанской области выявлено 884 объекта отходов. Сотрудники департамента экологии осуществили 296 выездов, где факты несанкционированных свалок подтверждены», - сообщили в департаменте.

Из общего количества выявленных объектов ликвидировано всего 56.

«Согласно требованиям Экологического законодательства Республики Казахстан, местные исполнительные органы отвечают за организацию рациональной и экологически безопасной системы сбора коммунальных отходов, очистку территории населенного пункта. К административной ответственности привлечены 7 акимов сельских округов за невыполнение требований законодательства», - проинформировали в департаменте.

Недавно мы рассказывали о проблемах на городском полигоне. Здесь периодически происходит самовозгорание отходов. Экологи регистрируют нарушения.