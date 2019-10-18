За мошенничество в сфере туруслуг задержаны мать и дочь в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы задержаны мать с дочерью, разыскиваемые за мошенничество, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации полицейских, мать 1972 года рождения вместе с дочерью 1992 года рождения занимались бизнесом в Алматы по предоставлению туристических услуг. Однако с начала текущего года женщины стали брать оплату со своих клиентов, заведомо не бронируя билеты и места в отелях.

«Все клиенты планировали провести отдых в зарубежье - Египете, ОАЭ и Турции, оплатив половину тура в качестве брони. Но турфирма «Альянс.Тур.К» в лице ее владельцев, как оказалось, и не намеревалась организовать отдых своим клиентам. Женщины со своих клиентов брали предоплату в суммах от 300 тысяч до 1,5 млн тенге. Деньги тратили на свои нужды, обманутым клиентам переносили даты вылета, ссылаясь на разные причины, тем самым оттягивая время. Их жертвами стали более 10 человек. На данный момент подозреваемые задержаны. В отношении них проводятся следственные действия в рамках зарегистрированного досудебного расследования по статье – мошенничество», - сообщил начальник УП Алмалинского района Есен Искаков.