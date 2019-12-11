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За мошенничество осуждены два экибастузца

11 Декабря 2019 14:49
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За мошенничество осуждены два экибастузца

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Суд № 2 Павлодара осудил за мошенничество двух жителей Экибастуза на 4 и 3,6 года ограничения свободы за мошенничество, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Одиннадцатого апреля по оперативной информации зарегистрировано уголовное дело по статье 190 части второй пункта четвёртого УК Республики Казахстан по факту того, что Сатарин (осужденный - Казинформ) посредством интернет-ресурсов, путём обмана похищает у граждан Казахстана денежные средства. Шестого августа 2018 года Сатарин, освободившись из мест лишения свободы, прибыл в город Экибастуз по месту жительства, где в дальнейшем приобрёл два сотовых телефона с двумя сим-картами, с помощью которых начал заниматься мошенничеством», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области. Занимаясь мошенничеством, он периодически менял абонентские номера, однако сотовые телефоны использовал те же самые. По данным полиции, мужчина отправлял смс-сообщения на случайно набранные абонентские номера ТЕЛЕ 2 со следующим содержанием: «Pozdravlyem! Vi vuigrali priz ot «AZIY AVTO». «Когда ему перезванивали, то Сатарин, согласно выдуманной легенде, представлялся работником АО «АЗИЯ АВТО» и рассказывал о том, что компания проводит розыгрыш автомашины «BMW X7», и в ходе розыгрыша путём случайной выдачи компьютером десяти абонентских номеров, одним из которых оказался абонент, получивший сообщение, они становятся обладателем гарантированного приза в виде домашнего кинотеатра либо его себестоимости в сумме 498000 тенге. Однако первоначально нужно оплатить налог НДС 1 в сумме 7512 тенге и НДС 2 соответственно», - добавили в ведомстве. Если люди ему доверялись и оплачивали налог, отправляя деньги через любой терминал на его номер, то мужчина выдумывал, что нужно ещё оплатить налог КБК, и что часть денег ушла на комиссию. «Для облегчения своих преступных намерений в ряде планируемых им преступлениях Сатарин вступил в предварительный сговор со знакомым Рошка, отведя последнему преступную роль аналогичного работника АО «АЗИЯ АВТО». У Сатарина по месту его жительства были изъяты сотовые телефоны, которые он использовал при совершении преступлений», - поделилась полиция деталями. Решением суда Сатарин и Рошка получили 4 и 3,6 года ограничения свободы соответственно.

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Ключевые слова: Павлодарская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Антон Гагарин

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