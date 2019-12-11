За мошенничество осуждены два экибастузца

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Суд № 2 Павлодара осудил за мошенничество двух жителей Экибастуза на 4 и 3,6 года ограничения свободы за мошенничество, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Одиннадцатого апреля по оперативной информации зарегистрировано уголовное дело по статье 190 части второй пункта четвёртого УК Республики Казахстан по факту того, что Сатарин (осужденный - Казинформ) посредством интернет-ресурсов, путём обмана похищает у граждан Казахстана денежные средства. Шестого августа 2018 года Сатарин, освободившись из мест лишения свободы, прибыл в город Экибастуз по месту жительства, где в дальнейшем приобрёл два сотовых телефона с двумя сим-картами, с помощью которых начал заниматься мошенничеством», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области. Занимаясь мошенничеством, он периодически менял абонентские номера, однако сотовые телефоны использовал те же самые. По данным полиции, мужчина отправлял смс-сообщения на случайно набранные абонентские номера ТЕЛЕ 2 со следующим содержанием: «Pozdravlyem! Vi vuigrali priz ot «AZIY AVTO». «Когда ему перезванивали, то Сатарин, согласно выдуманной легенде, представлялся работником АО «АЗИЯ АВТО» и рассказывал о том, что компания проводит розыгрыш автомашины «BMW X7», и в ходе розыгрыша путём случайной выдачи компьютером десяти абонентских номеров, одним из которых оказался абонент, получивший сообщение, они становятся обладателем гарантированного приза в виде домашнего кинотеатра либо его себестоимости в сумме 498000 тенге. Однако первоначально нужно оплатить налог НДС 1 в сумме 7512 тенге и НДС 2 соответственно», - добавили в ведомстве. Если люди ему доверялись и оплачивали налог, отправляя деньги через любой терминал на его номер, то мужчина выдумывал, что нужно ещё оплатить налог КБК, и что часть денег ушла на комиссию. «Для облегчения своих преступных намерений в ряде планируемых им преступлениях Сатарин вступил в предварительный сговор со знакомым Рошка, отведя последнему преступную роль аналогичного работника АО «АЗИЯ АВТО». У Сатарина по месту его жительства были изъяты сотовые телефоны, которые он использовал при совершении преступлений», - поделилась полиция деталями. Решением суда Сатарин и Рошка получили 4 и 3,6 года ограничения свободы соответственно.