За мошенничество на 18 млн тенге осудили жителя Кокшетау

18 млн тенге отдали дети на лечение мамы, попавшей в ДТП, позвонившему незнакомцу. Как оказалось, такую работу мужчина нашел через интернет. Кокшетауский городской суд приговорил мошенника к пяти годам лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Акмолинского областного суда, житель города Кокшетау нашел в социальной сети объявление о предложении заработка и связался с «работодателем». Работа оказалась несложной — обманным путем в ходе телефонного разговора он похитил деньги у несовершеннолетней А. и перечислил их по указанию «работодателя» на банковские счета, а часть оставил себе.

Так потерпевшей Ш. был причинен ущерб на сумму 18 миллионов тенге. Как сообщили в прокуратуре Акмолинской области, деньги женщина откладывала на приобретения жилья.

Подсудимому была вменена ст. 190 ч.4 п. 2 УК, РК — «мошенничество, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Подсудимый полностью признал свою вину, и уголовное дело рассмотрено в сокращенном порядке. Также вина мужчины была подтверждена показаниями потерпевшей Ш., что ее детям сообщили, что «их мать в больнице и на ее лечение необходимы деньги», протоколом осмотра места происшествия, места передачи денег, протоколом осмотра квартиры мужчины, где изъяты деньги, принадлежащие потерпевшей, банковскими чеками, подтверждающими переводы денег.

«При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: чистосердечное раскаяние, отсутствие судимости и отсутствие отягчающих обстоятельств. Приговором суда Н. назначено пять лет лишения свободы, с конфискацией имущества — денег, добытых преступным путем. Потерпевшей разъяснено право на возмещение материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства. В отношении организатора мошенничества уголовное дело выделено в отдельное производство, по которому ведется следствие», — сообщили в ведомстве.

Приговор не вступил в законную силу.