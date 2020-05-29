За минуту до взрыва: троих людей из горящей фуры спасли полицейские

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматинской области успели вынести пострадавших в ДТП людей из горящего грузовика за минуту до взрыва, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

27 мая по автодороге Алматы-Бишкек с участием автомашины Toyota Land Cruser – 100 и грузового транспорта Mersedes Benz-817 произошло столкновение, в результате которого погиб человек и сгорели две автомашины.

Патрульные полицейские Ардак Ерузаков и Диас Кебеков, прибывшие к месту аварии, спасли водителя и двух пассажиров из объятой пламенем грузовой автомашины.

Обнаружив горящие автомашины, стражи порядка, не раздумывая, бросились спасать людей. Подойти со стороны водителя фуры они не смогли, так как с полностью объятой пламенем легковой автомашины огонь уже перекинулся на грузовик. Зажатые в искореженной кабине, травмированные водитель и два пассажира самостоятельно выбраться не могли.

– Полицейские, вместе с двумя неравнодушными гражданами, буквально вырвали руками деформированную пассажирскую дверь из зажима и вытащили на улицу сначала двух пассажиров, а затем водителя. И вот, когда все пострадавшие были эвакуированы, взорвался газовый баллон легковой автомашины, отчего пламя буквально ворвалось в кабину грузовика, где за минуту до этого находились люди, – рассказал командир батальона патрульной полиции УМПС ДП Алматинской области Нурлан Искаков.

Прибывшие на вызов представители ЧС доставили пострадавших людей в ближайшее медицинское учреждение.

– К сожалению, управлявшего легковой автомашиной Toyota Land Cruser-100 67-летнего жителя Жамбылской области, спасти не удалось. В связи с чем, в лице руководства и всего личного состава выражаем свои соболезнования, – добавил Искаков.



