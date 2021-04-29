За месяц в Алматы оштрафовали около 700 заведений - нарушителей карантина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы продолжают работу 40 мониторинговых групп по контролю за соблюдением карантинных мер. Это необходимо для недопущения нарушений эпидемиологических требований, которые могут повлечь массовое заражение коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ночь с 28 на 29 апреля выявлено 13 нарушений установленных ограничений. Среди выявленных нарушений: в Медеуском районе функционировал бар «Бармаглот», где находились около 100 человек; в Медеуском районе функционировал лаунж-бар «Мята», где находились около 60 человек.

Всего с 20 марта по 29 апреля выявлено 714 нарушений установленных ограничений. Из общего числа выявленных объектов – 492 относятся к ресторанам, кафе и магазинам, 93 компьютерных клуба, 15 бильярдных клубов, 43 СПА-салона, 26 саун, 2 кальянных бара, 20 караоке-клубов, 9 лото-клубов, 1 букмекерская контора, 15 ночных клубов. Протоколы об административной ответственности составлены на 3288 человек.

Акимат Алматы призывает продолжать соблюдение карантинных мер - масочного режима, социальной дистанции, воздержаться от посещения мест массового скопления людей. По данным эпидемиологов, в Алматы наиболее высокая заболеваемость КВИ среди молодежи 20-39 лет, где произошел рост с 34,8% до 35,5%.

В этой связи горожанам необходимо усилить соблюдение всех мер безопасности. В мегаполисе проходит вакцинация против COVID-19. Задача - создать коллективный иммунитет у 60-75% населения Алматы.











