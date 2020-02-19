За местом жительства Булата Бакауова установлено наблюдение

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – За местом жительства экс-акима Павлодарской области Булата Бакауова, подозреваемого в превышении власти или должностных полномочий, установлено наблюдение, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с требованиями статьи «Отмена или изменение меры пресечения» УПК РК мера пресечения изменена на домашний арест ввиду изменения обстоятельств, ранее послуживших основанием для содержания под стражей, а именно: Б.Ж. Бакауов освобождён от должности акима Павлодарской области, не имеет доступа к документам, могущим представлять интерес для следствия и в настоящее время не может воспрепятствовать объективному расследованию уголовного дела. Ухудшилось состояние его здоровья в связи с содержанием под стражей, - сообщила журналистам пресс-служба суда Павлодарской области. - Учитывая данные обстоятельства, а также, что Б.Ж. Бакауов имеет постоянное место проживания в Павлодаре, положительно характеризуется, ранее не судим, следственный судья пришёл к выводу, что цели меры пресечения могут быть достигнуты путём применения менее строгой, чем содержание под стражей».

Участвовавший в судебном заседании прокурор управления прокуратуры Павлодарской области поддержал ходатайство об изменении меры пресечения.

«В этой связи ходатайство органа досудебного расследования об изменении меры пресечения на домашний арест удовлетворено. Постановление в настоящее время не обжаловано», - добавили в суде.

Ранее сообщалось, что постановлением судьи специализированного следственного суда Павлодара от 18 февраля удовлетворено ходатайство руководителя следственно-оперативной группы, согласованное с начальником Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, об изменении меры пресечения в отношении бывшего акима Павлодарской области Б.Ж. Бакауова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 362 УК «Превышение власти или должностных полномочий».

Ранее избранная мера пресечения в виде содержания под стражей изменена Б.Ж. Бакауову на домашний арест с применением предусмотренных частью второй статьи 146 УПК ограничений: запрет выходить из жилища, за исключением явок по вызову лица, производящего досудебное расследование; запрет на ведение телефонных переговоров, отправление корреспонденции и использование средств связи; запрет на общение со всеми лицами и принятие кого бы то ни было у себя, за исключением близких родственников, проживающих в месте содержания под домашним арестом и защитников подозреваемого. Установлено наблюдение за подозреваемым и его жилищем.

Напомним, в КНБ РК заведено уголовное дело в отношении акима Павлодарской области.