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За места в парламенте Кыргызстана будут бороться 15 партий
4 Сентября 2020 12:30
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БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - КАБАР - За места в парламенте Кыргызстана будут бороться 15 партий. Это окончательный список партий, пожелавших участвовать в выборах в Жогорку Кенеш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».
Список:
1. «Ата-Мекен»
2. «Бир-Бол»
3. «Биримдик»
4. «Замандаш»
5. «Кыргызстан»
6. «Мекеним Кыргызстан»
7. «Мекеним Ынтымагы»
8. «Мекенчил»
9. «Ордо»
10. Партия Ветеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов»
11. «Республика»
12. «Реформа»
13. «Социал-Демократы»
14. «Чон Казат»
15. «Ыйман Нуру».
Напомним, что выборы в Жогорку Кенеш состоятся 4 октября.
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