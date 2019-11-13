За ложное сообщение о теракте павлодарец получил два года ограничения свободы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Суд вынес приговор «телефонному террористу» из Павлодара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве решением суда житель города Павлодар приговорен к ограничению свободы сроком на два года, к принудительному труду по 100 часов в год и штрафу. В течение срока наказания мужчина не имеет права менять место жительства, посещать увеселительные заведения, выезжать в другие местности без уведомления соответствующих органов, а также должен пройти курс лечения от наркомании», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

16 сентября, около 22.00, от жителя Павлодара в полицию поступило сообщение об акте терроризма в подъезде дома №118 по улице Академика Маргулана, отметили полицейские. «На место происшествия были направлены полицейские и экстренные службы; при проведении отработки факт не подтвердился, данное сообщение оказалось ложным. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражами правопорядка был установлен и задержан 36-летний житель областного центра, ранее судимый, который, будучи в состоянии наркотического опьянения, со своего сотового телефона позвонил на пульт оператора 112 и сообщил, что видит теракт», - добавили в департаменте. По этому факту проведено досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».