За ложное сообщение о бомбе в кафе пять лет лишения свободы грозит актюбинцу

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Уголовное наказание сроком до пяти лет лишения свободы грозит актюбинцу, который сообщил ложные сведения о бомбе в кафе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции Актюбинской области.

Инцидент произошел ночью.

«На телефон «102» ЦОУ управления полиции Актобе позвонил мужчина, который сообщил, что он заложил бомбу в кафе «Троя». На место незамедлительно выехали все экстренные службы и группа саперов, организована проверка здания кафе на наличие взрывных устройств. Эвакуировано 87 посетителей и персонала кафе. Взрывных устройств не обнаружено», - сообщил пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

В ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий, по подозрению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, сотрудниками патрульной полиции был установлен и задержан 27-летний житель Кобдинского района.

Мужчина пояснил, что решил пошутить. По факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.