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    17:00, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    За ложное сообщение о бомбе в кафе пять лет лишения свободы грозит актюбинцу

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Уголовное наказание сроком до пяти лет лишения свободы грозит актюбинцу, который сообщил ложные сведения о бомбе в кафе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции Актюбинской области.

    Инцидент произошел ночью.

    «На телефон «102» ЦОУ управления полиции Актобе позвонил мужчина, который сообщил, что он заложил бомбу в кафе «Троя». На место незамедлительно выехали все экстренные службы и группа саперов, организована проверка здания кафе на наличие взрывных устройств. Эвакуировано 87 посетителей и персонала кафе. Взрывных устройств не обнаружено», - сообщил пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

    В ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий, по подозрению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, сотрудниками патрульной полиции был установлен и задержан 27-летний житель Кобдинского района.

    Мужчина пояснил, что решил пошутить. По факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Актюбинская область
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