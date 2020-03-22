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вчера 23:00
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вчера 20:44
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За ложное сообщение о бомбе в больнице задержан акмолинец
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Установлен автор ложного сообщения об акте терроризма в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
Спецоперацией по установлению и задержанию автора телефонного сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве в Зерендинской районной больнице, руководил лично начальник департамента полиции генерал-майор Арманбек Баймурзин.
«Полицейские в течение нескольких часов установили личность звонившего. Им оказался 30-летний житель села Зеренды. Известно, что мужчина является инвалидом 2 группы и состоит на учете с диагнозом «параноидальная шизофрения». Кроме того, в октябре 2011 года подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности по ч.1 ст. 242 УК РК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и решением суда был осужден к принудительному лечению», - уточнили в ведомстве.
В настоящее время избирается мера пресечения в отношении задержанного.
Напомним, 21 марта в 18:15 в полицию поступило телефонное сообщение от фельдшера станции скорой помощи Зерендинской районной больницы. Как оказалось, на пульт «103» позвонил мужчина и сообщил, что в больнице находится бомба и вскоре она взорвется. Была проведена эвакуация медицинского персонала и пациентов, оцеплена территория медицинского учреждения. Саперами-взрывотехниками устройство не обнаружено.
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