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За ложь в WhatsApp о похищениях детей возможна уголовная ответственность - МВД
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь МВД РК Алмас Садубаев прокомментировал распространенное в мессенджере сообщение о попытке похитить детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В последнее время в WhatsApp участились рассылки о попытках похищения детей. Все они не соответствует действительности. На территории нашей страны преступлений, связанных с похищением детей не зарегистрировано. Граждан прошу, не беспокоится, не поддаваться панике», - сказал он в комментариях.
В МВД также напомнили, что распространение заведомо ложной информации влечет уголовную ответственность.
Напомним, несколькими днями ранее в мессенджере WhatsApp было распространено голосовое сообщение о попытке киднеппинга возле школы, которое якобы разослала учитель одной из казахстанских школ. Она рассказала о попытке завлечь при помощи мобильного телефона одну из учащихся и увести ее в сторону кустов. После неудавшейся попытки предполагаемая похитительница вернулась в машину, где ее ждал некий мужчина.
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