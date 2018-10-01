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За ложь в WhatsApp о похищениях детей возможна уголовная ответственность - МВД

1 Октября 2018 11:39 278
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За ложь в WhatsApp о похищениях детей возможна уголовная ответственность - МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь МВД РК Алмас Садубаев прокомментировал распространенное в мессенджере сообщение о попытке похитить детей, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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«В последнее время в WhatsApp участились рассылки о попытках похищения детей. Все они не соответствует действительности. На территории нашей страны преступлений, связанных с похищением детей не зарегистрировано. Граждан прошу, не беспокоится, не поддаваться панике», - сказал он в комментариях.

В МВД также напомнили, что распространение заведомо ложной информации влечет уголовную ответственность.

Напомним, несколькими днями ранее в мессенджере WhatsApp было распространено голосовое сообщение о попытке киднеппинга возле школы, которое якобы разослала учитель одной из казахстанских школ. Она рассказала о попытке завлечь при помощи мобильного телефона одну из учащихся и увести ее в сторону кустов. После неудавшейся попытки предполагаемая похитительница вернулась в машину, где ее ждал некий мужчина.

 

 

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Ключевые слова: Астана, МВД РК,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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