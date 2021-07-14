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    21:39, 13 Июль 2021 | GMT +6

    За ловлю краснокнижной рыбы наказали мужчину в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - За ловлю краснокнижной рыбы наказали мужчину в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Его приговорили к одному году ограничения свободы с лишением прав заниматься промысловым рыболовством сроком на два года за ловлю рыб, находящихся под угрозой исчезновения, с целью извлечения из нее икры для дальнейшей реализации и извлечения выгоды.

    По словам мужчины, он поймал более 200 рыб ленка, из которых собрал около 27 литров икры.

    «Осужденный поставлен на учет в службу пробации. В настоящий момент проводится профилактическая работа и в дальнейшем он будет находиться на контроле в службе пробации. В случае повторного правонарушения ему могут заменить ограничение свободы на более жесткое наказание – лишение свободы. Правила отбывания наказания в виде ограничения свободы ему были разъяснены», – отметил начальник службы пробации Бауыржан Толеуханов.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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