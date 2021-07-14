УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - За ловлю краснокнижной рыбы наказали мужчину в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Его приговорили к одному году ограничения свободы с лишением прав заниматься промысловым рыболовством сроком на два года за ловлю рыб, находящихся под угрозой исчезновения, с целью извлечения из нее икры для дальнейшей реализации и извлечения выгоды.

По словам мужчины, он поймал более 200 рыб ленка, из которых собрал около 27 литров икры.

«Осужденный поставлен на учет в службу пробации. В настоящий момент проводится профилактическая работа и в дальнейшем он будет находиться на контроле в службе пробации. В случае повторного правонарушения ему могут заменить ограничение свободы на более жесткое наказание – лишение свободы. Правила отбывания наказания в виде ограничения свободы ему были разъяснены», – отметил начальник службы пробации Бауыржан Толеуханов.