ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - За ледовой обстановкой на реках Восточного Казахстана наблюдают с воздуха и земли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

По информации РГП «Казгидромет», высота снежного покрова остается более 60 см в двух районах области - Курчумском (заповедник Маркаколь) – 73 см и районе Алтай – 62 см. На остальной территории ВКО снежный покров отсутствует.

Как сообщили в ДЧС, продолжаются процессы ослабления льда на малых реках, но ситуация стабильная. Уровень воды на реках ниже критических отметок.

Для изучения ледовой обстановки в бассейне реки Бухтарма и.о. начальника ДЧС ВКО К. Абдилов, и.о. начальника УСРБиКГЗ ДЧС ВКО А. Штыкель и руководитель отдела управления мобилизационной подготовки ВКО Р. Симбинов произвели облет на вертолете МИ-8 аппарата акима ВКО по маршруту Усть-Каменогорск – район Алтай – Катон-Карагайский район - Усть-Каменогорск.

«На всей обследуемой акватории реки Бухтарма наблюдается активная фаза снеготаяния. От устья реки до места впадения р. Черневая наблюдается редкий ледоход. Бухтарма течет в своем русле, без выхода из берегов и разливов. Населенным пунктам района Алтай, находящимся в прибрежной зоне р. Бухтарма, угрозы подтопления на момент обследования нет.

На реке Бухтарма в районе с. Сенное Катон-Карагайского района отмечается ледостав с частыми промоинами и вскрытыми участками реки в местах впадения небольших ручьев и малых рек. Подтоплений прибрежных территорий не наблюдается.

В районе с. Коробиха Катон-Карагайского района и выше на всей обследуемой акватории до с. Катон-Карагай река Бухтарма вскрыта ото льда, река течет в своем русле», - рассказали в ведомстве.

За гидрологической ситуацией в Катон-Карагайском районе в с. Сенное наблюдают специалисты оперативно-спасательного отряда. Они круглосуточно смотрят за уровнем воды в реке Бухтарма. На сегодняшний день гидрологическая ситуация стабильная. В связи с понижением температуры и сильной облачностью таяние снега уменьшилось. Уровень воды на реке ниже критического, отмечают специалисты.