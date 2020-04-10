Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

За ледовой обстановкой на реках Восточного Казахстана наблюдают с воздуха и земли

10 Апреля 2020, 11:17
За ледовой обстановкой на реках Восточного Казахстана наблюдают с воздуха и земли

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - За ледовой обстановкой на реках Восточного Казахстана наблюдают с воздуха и земли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

По информации РГП «Казгидромет», высота снежного покрова остается более 60 см в двух районах области - Курчумском (заповедник Маркаколь) – 73 см и районе Алтай – 62 см. На остальной территории ВКО снежный покров отсутствует.

Как сообщили в ДЧС, продолжаются процессы ослабления льда на малых реках, но ситуация стабильная. Уровень воды на реках ниже критических отметок.

Для изучения ледовой обстановки в бассейне реки Бухтарма и.о. начальника ДЧС ВКО К. Абдилов, и.о. начальника УСРБиКГЗ ДЧС ВКО А. Штыкель и руководитель отдела управления мобилизационной подготовки ВКО Р. Симбинов произвели облет на вертолете МИ-8 аппарата акима ВКО по маршруту Усть-Каменогорск – район Алтай – Катон-Карагайский район - Усть-Каменогорск.

«На всей обследуемой акватории реки Бухтарма наблюдается активная фаза снеготаяния. От устья реки до места впадения р. Черневая наблюдается редкий ледоход. Бухтарма течет в своем русле, без выхода из берегов и разливов. Населенным пунктам района Алтай, находящимся в прибрежной зоне р. Бухтарма, угрозы подтопления на момент обследования нет.

На реке Бухтарма в районе с. Сенное Катон-Карагайского района отмечается ледостав с частыми промоинами и вскрытыми участками реки в местах впадения небольших ручьев и малых рек. Подтоплений прибрежных территорий не наблюдается.

В районе с. Коробиха Катон-Карагайского района и выше на всей обследуемой акватории до с. Катон-Карагай река Бухтарма вскрыта ото льда, река течет в своем русле», - рассказали в ведомстве.

За гидрологической ситуацией в Катон-Карагайском районе в с. Сенное наблюдают специалисты оперативно-спасательного отряда. Они круглосуточно смотрят за уровнем воды в реке Бухтарма. На сегодняшний день гидрологическая ситуация стабильная. В связи с понижением температуры и сильной облачностью таяние снега уменьшилось. Уровень воды на реке ниже критического, отмечают специалисты.

photo

photo


Восточно-Казахстанская область   Безопасность   Паводок   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области