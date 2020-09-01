За курение в запрещённых местах задержаны 56 павлодарских подростков

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – С начала года в Павлодарском Прииртышье полиция задержала 132 пьяных подростка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками ювенальной полиции выявлено 1236 административных правонарушений среди несовершеннолетних, - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области. - Доминируют правонарушения, где несовершеннолетние находились вне жилища в ночное время без сопровождения законных представителей. Таковых оказалось 1571».

По словам стражей порядка, ещё 132 задержаны подростка в регионе с начала 2020 года были задержаны в состоянии алкогольного опьянения. По всем нарушениям в отношении родителей возбуждены административные производства. Одних оштрафовали, а другим на первый раз вынесли предупреждение.

«Регулярные рейды позволили выявить и привлечь к ответственности за незаконную реализацию алкогольной продукции и продажу табачных изделий лицам, не достигшим 21 года, 115 субъектов предпринимательства. Во всех случаях виновные лица согласно статьям Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях были привлечены к ответственности», - отметили в пресс-службе департамента.

56 подростков полиция задержала за нарушение запрета курения в отдельных общественных местах задержано 56 подростка, дополнили представители правоохранительных органов.

«Все эти нарушения были выявлены в ходе ежедневных рейдов. Наша задача - своевременно пресекать и выявлять такие факты и призывать взрослое население к усилению ответственности за детей - за наше будущее», - подчеркнул начальник местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов.