За курение в самолете казахстанцу грозит штраф более 150 тысяч тенге

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Линейного отделения полиции в аэропорту города Актобе задержан 19-летний гражданин Республики Казахстан, который находясь на борту авиарейса сообщением «Алматы-Актобе», курил сигарету. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

Задержанный также нарушил правила поведения на воздушном судне, он не выполнял распоряжения командира судна и членов экипажа, выражался нецензурной бранью, нарушая тем самым общественный порядок и спокойствие пассажиров.

В отношении нарушителя составлены сразу три административные протокола по ч.1-2 ст.441 КРКоАП « Потребление табачных изделий на борту воздушного судна», по ч.1 ст.566 КРКоАП « Нарушение правил поведения на воздушном судне», по ч.1 ст.434 КРКоАП « М елкое хулиганство» и наложен административный штраф в размере 53 МРП.

Материал по мелкому хулиганству направлен в суд для принятия процессуального решения.

