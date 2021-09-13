РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:54, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    За курение в самолете казахстанцу грозит штраф более 150 тысяч тенге

    None
    None
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Линейного отделения полиции в аэропорту города Актобе задержан 19-летний гражданин Республики Казахстан, который находясь на борту авиарейса сообщением «Алматы-Актобе», курил сигарету. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

    Задержанный также нарушил правила поведения на воздушном судне, он не выполнял распоряжения командира судна и членов экипажа, выражался нецензурной бранью, нарушая тем самым общественный порядок и спокойствие пассажиров.

    В отношении нарушителя составлены сразу три административные протокола по ч.1-2 ст.441 КРКоАП « Потребление табачных изделий на борту воздушного судна», по ч.1 ст.566 КРКоАП « Нарушение правил поведения на воздушном судне», по ч.1 ст.434 КРКоАП « М елкое хулиганство» и наложен административный штраф в размере 53 МРП.

    Материал по мелкому хулиганству направлен в суд для принятия процессуального решения.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Транспорт Актюбинская область
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!