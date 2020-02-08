За курение на борту самолета пассажир оштрафован на 132 550 тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Транспортными полицейскими при проведении профилактических мероприятий с начала текущего года на объектах авиа и железнодорожного транспорта страны выявлено более 6 тысяч административных правонарушений, в том числе за нарушение запрета курения 611, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте.

Так, 6 февраля текущего года в Линейное отделение полиции в аэропорту г. Алматы от диспечера «Air Astana» поступило сообщение о том, что на борту воздушного судна сообщением «Сеул-Алматы» находится правонарушитель.

В ходе проверки транспортные полицейские установили 34-летнего жителя Киева, который, находясь на борту воздушного судна, курил сигарету.

По данному факту составлен административный протокол по статье 441 ч 1-2 КоАП РК (Потребление табачных изделий и (или) электронных сигарет на борту воздушного судна) и наложен штраф в размере 50 МРП, то есть 132 550 тенге.

Полицейские напоминают об основных причинах запрета курения в салоне авиалайнера: во-первых, пожарная безопасность, во-вторых нарушается права некурящих пассажиров.