За кулисами медиаиндустрии: почему День работников СМИ не только для журналистов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Казахстане свой профессиональный праздник отмечают работники средств массовой информации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в Казахстане зарегистрировано около 500 средств массовой информации, часть из них – информагентства. Сколько в стране насчитывается журналистов? Мало кто ответит на этот вопрос с точностью. Только в МИА «Казинформ» трудятся 90 человек и их работу, как и работу коллег из других медиаресурсов, можно сравнить с несением службы: в будни и праздники, днем и ночью они находятся на посту. И если журналисты всегда на виду, то другие часто остаются за кулисами. К примеру, фотокорреспонденты, бильд-редакторы и IT-специалисты, и именно им посвящается эта статья.

Каждый важен для команды

«Я очень благодарен судьбе за работу в Казинформе. Я переехал в столицу из Алматы, в руках был один фотоаппарат. В Казинформ пришел в 2014 году. Здесь и встретил свою супругу. Она работает выпускающим редактором. С тех пор пополнилась не только наша семья, но и мои достижения. Благодаря руководству я прошел стажировку в Турции, стал обладателем наград и благодарственных писем, получил серебряную кнопку от YouTube и сейчас держу курс на платиновую. Когда только пришел в Казинформ, то решил заняться созданием медиатеки. Поначалу сам снимал видео для канала, запустил проект «Один день» из жизни простых казахстанцев. В 2017 году мы впервые запустили прямую трансляцию с выставки ЭКСПО-2017. Бурный рост подписчиков на нашем YouTube-канале начался в 2021 году с приходом новой платформы Shorts и мы активно воспользовались этим инструментом. Часто отмечаю, что моя супруга – гуманитарий, а я – технарь, но в тандеме наша работа превращается в идеальное комбо, и это применительно к работе всей редакции. Сейчас мы переходим к интегрированному контент-производству, и я уверен, что число наших подписчиков будет расти», - поделился главный инженер медийного оборудования и ПО МИА «Казинформ» Ильзат Сафаргалиев.

По его словам, каждый сотрудник, который работает в структуре информационного агентства, трудится во благо одной цели, хоть и передает информацию разными путями.

«Я могу отметить, что горю своей работой. Потому что мы работаем во благо одного дела. Меня мотивирует амбиция. Мотивируют подписчики, аудитория, которая проявляет активность. Хочу пожелать коллегам индивидуальных успехов. Считаю, что каждый важен для команды. Если взять любого сотрудника, он ведь не просто так здесь находится. Желаю, чтобы каждый добился достижений в своем направлении», — сказал Ильзат Сафаргалиев.





По ту сторону объектива

Фотограф Мухтар Холдорбеков открыл двери Казинформа 20 лет назад. За два десятка лет он получал различные награды и благодарственные письма, но больше всего гордится нагрудным знаком «Ақпарат саласының үздігі», которым отмечаются работники сферы информации за достижение высоких результатов в труде.

«Здесь начал работать в 2003 году. За это время набрал огромный опыт и продолжаю постоянно развиваться. Часто нашу профессию называют «фотограф», но, считаю, что мы скорее фоторепортеры, фотокорреспонденты. Потому что особенность нашей работы заключается в том, что мы тоже делаем интересные материалы из мероприятий, но только в виде фотографии. Если журналисты красноречиво описывают благодаря словам, для нас важно поймать в кадр неповторимое мгновение. Какое бы ни было мероприятие, мы составляем план, рассматриваем какие кадры и с какого ракурса лучше сделать, как поймать эмоций людей и т.д. В итоге получается полноценный репортаж. Есть одна особенность работы в международном информационном агентстве – оперативность. Журналисты ведь очень быстро отписывают мероприятия, а мы не должны отставать от их темпа работы, чтобы еще и успеть обработать фотографии. Это очень важно», - рассказывает Мухтар Холдорбеков.

По словам собеседника, часто работу фотокорреспондентов можно сравнить с художниками. Потому что художники могут на одном рисунке изобразить целый роман писателя, а фотографы - объемный материал журналиста в одном фото.

«Фотокорреспондент часто работает в условиях неопределенности, так как не знает, что именно ему придется снимать, но должен быть готов к любым ситуациям. Важно уметь быстро реагировать на происходящее, чтобы не упустить важные моменты. Хочу рассказать один забавный случай, который произошел со мной в 2010 году. Это было в канун Дня города. В тот день по традиции запускают фейерверк, а в то время еще не было дронов. Для того, чтобы сделать красивые кадры, нам нужно было подняться на крышу высотки. Так, мы с моим коллегой Василием Красем, который сейчас работает в региональной газете, решили подняться на крышу многоэтажки «Гранд Алатау». Мы поднялись, посмотрели, какие кадры примерно можно сделать, обговорив все, собирались спуститься обратно, но дверь оказалась заперта. То есть, нас заперли, а до КСК никак дозвониться не можем. Посмотрели вниз, но прохожие нас не слышат, потому что мы на высоте более 20 этажей. Василий позвонил жене, а она ответила, что может подъехать только через 2 часа. В итоге увидели, что внизу проходит один мужчина, до которого мы решили все же докричаться. Мой коллега кричит: «Ерлан, Ерлан!», а тот сразу поднял голову и начал искать глазами, откуда идет голос. Я спрашиваю: «Откуда ты знаешь, что его Ерлан зовут?», а он мне в ответ говорит: «Я не знаю, как его зовут, я просто кричу «Ерлан». В итоге мы как-то смогли до него докричаться и спустя 40 минут нам открыли дверь», - со смехом вспоминает фотограф.

Бильды создают облик сайта

«Вот уже третий год, как я работаю в команде Казинформа. Устроился в период карантина. На самом деле у меня ощущение, будто эти три года прошли очень быстро и это связано с дружным коллективом, где каждый является еще и профессионалом своей сферы. Казинформ дал мне многое, и я набрался огромного опыта в своей работе. Ежегодно принимаю участие в различных спортивных состязаниях и спартакиадах, где защищаем честь нашего информационного агентства. Думаю, что это маленькая часть того, что я могу дать той организации, на благо которой тружусь ежедневно», - сказал бильд-редактор Ерназ Балагазиев.

По его словам, бильды создают первое впечатление читателей о сайте, ровно также как люди делают вывод друг о друге по внешности.

«Цель нашей работы – оперативно сопровождать каждый материал качественным фото. Бывает так, что люди порой ленятся читать весь материал, но, смотря на иллюстрацию, могут сделать вывод о нем. Именно по этой причине роль фотографии нельзя недооценивать. Порой она может привлечь внимание даже самого незаинтересованного читателя. Наша работа заключается не только в том, чтобы подбирать фотографии, но и хорошо их обработать, обрезать, подобрать нужный размер и т.д. Можно сказать, что мы создаем облик сайта. Даже к материалам об известных деятелях, мы ставим не просто первое попавшееся фото, а самое удачное. Потому что каждому человеку важно то, как он выглядит в материале о нем. Зачастую, когда мы знакомимся с человеком, мы не думаем о том, какая интересно у этого человека душа. Первое впечатление о нем создает его внешность. Наша работа аналогична», - рассказал Ерназ Балагазиев.

С раннего утра работников СМИ с профессиональным праздником поздравил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что журналисты Казахстана – это не только профессионалы с большой буквы, но и люди с твердой гражданской позицией, настоящие патриоты страны.

Президент подчеркнул, что средства массовой информации вносят большой вклад в укрепление партнерства государства и общества, выступают действенной площадкой для продуктивного гражданского диалога.

«Отечественные журналисты последовательно продвигают прогрессивные идеи, смело поднимают насущные проблемы людей. Объективно и взвешенно освещая события и процессы, СМИ формируют в стране устойчивый иммунитет к популизму и провокациям. Это крайне важная и ответственная миссия», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев в своем поздравлении.