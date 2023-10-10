За кулисами красоты: финалистки «Мисс Астана - 2023» рассказали об образе жизни, амбициях и женской конкуренции

10 октября пройдет презентация финалисток «Мисс Астана - 2023», главного конкурса красоты в столице. В этом году для отбора на участие в престижном конкурсе с февраля месяца проводился еженедельный кастинг, на котором участвовали свыше тысячи девушек. Однако до финала дошли всего 17 астанчанок. Корреспондент агентства Kazinform побеседовала с участницами конкурса «Мисс Астана -2023» об их амбициях, жизни за кулисой и женской конкуренции.

Kazinform: Как вы попали на конкурс? Чем в обычной жизни занимаются главные номинантки «Мисс Астана»?

Алина Байгужина: Мне 17 лет, в модельной сфере я буквально с самого детства. Начиная с двух лет, я участвовала во многих показах, съемках.

Раим Шинабекова: Мне 26 лет. В модельной сфере я профессионально не работала. Но меня очень часто просят участвовать в фотосессиях. В этот раз мне написали из дирекции «Мисс Казахстан» и пригласили участвовать в «Мисс Астана». Кастинг прошла успешно.

Дана Ермекқызы: Я окончила Академию искусств имени Жургенова по специальности «дизайнер одежды». Работаю по профессии. Впервые решила попробовать себя в таком конкурсе, в модельном формате. До этого я никогда не была моделью.

Анна Зорина: Я окончила год назад Медицинский университет по специальности «технолог фармацевтического производства». Поэтому я от моделинга по своей профессиональной деятельности довольно далека. Однако я не стала работать по специальности, из-за моей творческой натуры я выбрала творческую сферу. Сейчас работаю больше в моделинге, актерстве, артистом шоу-балета.

Алима Талгатова: Мне 19 лет. В моделинге я с 10 лет. В 2014 году победительницей «Мисс Астана» стала моя родная тетя. С того года я стала думать о том, что вырасту и тоже пойду на этот конкурс.

Карима Бримжанова: Мне 23 года. Я захотела пойти на конкурс еще очень давно. Когда я училась за границей, всегда мечтала представлять Казахстан на международном уровне. Также за полгода до конкурса я участвовала в социальном экологическом проекте в Ерейментау. Мы с группой скрипачей выезжали, очистили зону в Ерейментау. Так я поняла, что твоя популярность и личный бренд могут нести огромную пользу твоей родине. Поэтому я считаю, что если смогу выиграть «Мисс Астана», смогу сделать очень много благих дел.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Kazinform: Как идет подготовка к финалу конкурса?

Анна Зорина: Для нас подготовка началась еще в марте, с наших первых кастингов. Мы прошли несколько этапов. Сначала заполняли видеовизитки, электронные заявления, после у нас были интервью с руководством, по результатам которых отобрали топ-20. В марте отбирали топ-10. Но летом продолжался кастинг, и набралось полное количество участниц. Для топ-10 в мае у нас проходило благотворительное мероприятие, где каждая девушка затрагивала важную социальную тему и представляла свой проект - пути решения данной проблемы. Позже летом у нас был перерыв, и вот с сентября мы уже были наготове и ожидали, когда начнутся репетиции. Последние две недели мы усиленно готовимся к финалу, репетируем каждый день свои личные и общие номера. У нас был также благотворительный проект в рамках конкурса в виде этапа талантов - мы давали концерт в доме пожилых.

Kazinform: Какие благотворительные проекты вы презентовали?

Анна Зорина: Лично у меня был проект, который знакомил людей с эмоциональной грамотностью для того, чтобы мы умели определять абьюзивные отношения, манипуляции, также положительные эмоции. Решением моего проекта было проведение лекций в школах и университетах. Потому что когда ты знаешь термин, ты можешь его применить в своей жизни. Образовывая нацию, мы можем поднять общий уровень эмоционального интеллекта.

Карима Бримжанова: На благотворительном вечере я презентовала тему популяризации программы «Наставники» в помощь детским домам. Дети, которых не забирают из детдомов, часто нуждаются не в материальной поддержке, как вещи, игрушки, а в человеческой. Программа «Наставники» дает возможность обычному человеку встречаться с определенным ребенком. Их сопоставляют по психологическим тестам и определяют, кто кому подходит. После чего они могут видеться несколько раз в неделю на протяжении 1-3 лет, тем самым, помогая ребенку социализироваться, жить обычной жизнью. Также в программе могут участвовать ресторанные бизнесы или любой другой бизнес, который может взять ребенка из детдома на стажировку и в дальнейшем помогать ему с работой.

Айым Нурдаулетова: Мой проект назывался «Виновата сама» в защиту и поддержку женщин, пострадавших от домашнего насилия. Я считаю, что это сейчас главная проблема в Казахстане. Когда я узнала о том, что Казахстан занимает первое место по домашнему насилию в СНГ, меня это привело в шок. Главная цель моего проекта - это поднимать тему на общественном уровне, проводить уроки в школах, вузах, добавить количество разных центров помощи в отдаленных пунктах, селах, чтобы помочь всем, кто пострадал.

Алима Талгатова: У меня был проект в поддержку оздоровления населения Казахстана через питание. Наша семья всегда придерживалась правильного питания. У нас нет никаких запретов на сладкое, но мы ограничиваемся в мучном и молочке. Потому что это все вредит нашему здоровью. Из-за определенных продуктов в нашем организме повышается или понижается PH. Благодаря этому проекту, я бы хотела освещать тему правильного питания в школах, вузах. Например, проводить какие-то мастер классы, составлять меню, список продуктов, что можно и нельзя употреблять. Потому что почти все болезни происходят в нашем организме из-за питания.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Kazinform: Какого образа жизни вы придерживаетесь?

Анна Зорина: Красота - это здоровый сон и правильное питание. Должен быть включен спорт, потому что он запускает метаболизм. Сон должен быть минимум 8 часов. По утрам я обязательно завтракаю, чтобы организм начал день правильно. Особенных диет я не придерживаюсь, потому что считаю, что организм интуитивно знает, какие продукты ему нужны и чего ему не хватает.

Алина Байгужина: Я соглашусь с Анной по поводу сна, это один из самых важных аспектов в красоте, что тоже влияет на наше состояние в течение дня. Два месяца назад я начала заниматься бегом. Сначала это было как хобби, сейчас я участвую в марафонах. В последний раз пробежала 21 километр. Если сравнить меня два месяца назад и сейчас, это два разных человека. Спорт очень сильно влияет на нашу красоту и наше состояние, закаляет характер.

Kazinform: Какие взаимоотношения складываются между вами во время конкурса?

Дана Ермеккызы: На самом деле, с девочками мы очень сильно сдружились. У нас нет никакого негатива, злобы. Все девочки добрые и позитивные. Надеюсь, что даже после окончания конкурса мы будем все дальше общаться. Я очень рада, что мы все познакомились. Ведь каждая девушка на самом деле уникальная, красивая, достойна победы.

Анна Зорина: Конкуренция у нас определенно присутствует, но она здоровая. Мы поддерживаем друг друга на репетициях, помогаем, если у кого-то что-то не получается. Допустим, Карима у нас в психологии разбирается, она всегда нам даст хороший совет. Алима у нас разбирается в питании. Я разбираюсь в танцах, поэтому могу дать по проходкам какой-то урок. Мы чувствуем, что каждая может дополнить другую той полезной частью, в которой она лучше разбирается.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Kazinform: Несколько лет назад Ануар Нурпеисов, будучи членом жюри конкурса "Мисс Казахстан", высказывал замечания относительно того, что участницы мало читают. А как насчет вас?

Анна Зорина: Я сейчас читаю книгу Евгения Замятина «Мы». Буквально сегодня перед тем, как собираться, я сидела 15 минут за книгой. Это жанр антиутопия. Волею судьбы в последнее время на моем столе очень часто появляется антиутопия. Я не выбираю книгу по жанру, если заинтересует описание, начинаю ее читать. В основном, читаю классическую литературу, зарубежную, казахскую и русскую.

Карима Бримжанова: Я не хочу казаться идеальной, во время школы я совершенно не любила читать. Только в университете, когда мы начали углубляться в психологию, мне на самом деле стало интересно изучать какие-то внеурочные темы. И начиная с 2020-2021 годов я начала стабильно читать. У меня есть даже огромный список книг, которым я всегда делюсь с девочками. Последняя книга, которую я читала - это «Бегущая с волками». Она про женские архетипы, как женская энергия влияет на всеобщий мир, на энергетику мужчин, на отношение между людьми.

Айым Нурдаулет: Я сейчас читаю книгу «Жестокий век» Исая Калашникова. Я очень люблю историю. Особенно историю Казахстана, мне очень интересна история своего народа, в принципе, я этим интересуюсь еще со школьного возраста. Это книга о Чингисхане, о его истории, о завоеваниях. Сейчас эта книга является вдохновением.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Kazinform: Что дает победительнице титул «Мисс Астана» и чем он ценен ?

Айым Нұрдаулет: Мне кажется, в первую очередь, этот титул возлагает ответственность перед казахским народом, женщинами. Он также несет в себе красоту и ум одновременно. Также для меня это благотворительные проекты, которыми я хочу заниматься. Неся на себе этот титул, мне бы хотелось приносить пользу своему народу и заниматься благотворительностью.

Валерия Антонова: На самом деле, для меня выиграть в «Мисс Астана» - это огромная возможность поднять важные социальные темы. Я смогу на более высоком уровне затронуть тему домашнего насилия, насилия над животными, экологические проблемы. Мы в обычной среде не имеем никакого влияния на других людей, на государство, мы как капля в море. Но когда у тебя есть титул, люди начнут к тебе прислушиваться, тебя начнут замечать, слышать, и у тебя открывается больше возможностей.

Kazinform: В случае победы на «Мисс Казахстан», на что бы вы потратили главный приз – 5 млн тенге?

Алина Байгужина: В случае выигрыша на конкурсе, я хочу приступить к гостиничному делу. Я бы вложила в будущее развитие своего отеля или ресторана и планировала бы его открытие.

Карима Бримжанова: Я бы отдала деньги своим родителям, и это не только потому что я им очень благодарна за свое воспитание, за жизнь. Сейчас мои родители строят школу. В прошлом году они построили начальное звено, в этом году строят среднее, они в активном поиске спонсоров, пока их нет, они занимаются этим сами. Поэтому я бы отдала эти деньги в наше семейное дело.

Алима Талгатова: Часть денег я потратила бы на то, чтобы сделать первый шаг в открытии моего благотворительного проекта про питание, оздоровление населения Казахстана. Вторую часть денег отдала бы маме, потому что она сейчас собирается открыть свой бренд.

Амина Танабаева: Я бы поделила призовой фонд на три части. Я не раз об этом задумывалась. В первую очередь, это вклад в себя. Вторую часть, как сказала Карима, родителям, это тоже очень важно. Третья часть остается на благотворительность.