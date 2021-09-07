За ксеноновые фары оштрафовали более 800 водителей в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау более 800 водителей привлекли к ответственности за ксеноновые фары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Среди нарушителей правил дорожного движения на территории города особо выделяются автомобили, у которых на передние световые приборы установлены ксенон, лэд. Водители, устанавливающие такие фары, вызывают массу возмущений, негативно влияя на безопасность дорожного движения водителей, движущихся по встречной полосе», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Так, 4 сентября на перекрестке С. Датова-Валиханова был остановлен автомобиль марки Kia Cerato. При проверке выяснилось, что 33-летний водитель установил на транспортное средство ксеноновые фары. При этом за такое нарушение его уже наказывали.Составлен административный протокол по части 5 статьи 590 КоАП РК (за несоответствие данных приборов наружного освещения требованиям конструкции транспортного средства) и наложен штраф в размере 14 585 тенге.Всего с начала года выявлено и привлечено к административной ответственности более 800 водителей, у которых данные приборов наружного освещения не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.Работа по выявлению нарушителей продолжается.