РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:43, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    За ксеноновые фары оштрафовали более 800 водителей в Атырау

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау более 800 водителей привлекли к ответственности за ксеноновые фары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Среди нарушителей правил дорожного движения на территории города особо выделяются автомобили, у которых на передние световые приборы установлены ксенон, лэд. Водители, устанавливающие такие фары, вызывают массу возмущений, негативно влияя на безопасность дорожного движения водителей, движущихся по встречной полосе», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

    Так, 4 сентября на перекрестке С. Датова-Валиханова был остановлен автомобиль марки Kia Cerato. При проверке выяснилось, что 33-летний водитель установил на транспортное средство ксеноновые фары. При этом за такое нарушение его уже наказывали.
    Составлен административный протокол по части 5 статьи 590 КоАП РК (за несоответствие данных приборов наружного освещения требованиям конструкции транспортного средства) и наложен штраф в размере 14 585 тенге.
    Всего с начала года выявлено и привлечено к административной ответственности более 800 водителей, у которых данные приборов наружного освещения не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
    Работа по выявлению нарушителей продолжается.
    Теги:
    Атырауская область Транспорт Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!