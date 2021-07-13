За кражу скота на 2,5 млн тенге задержан житель Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Полицейские ВКО задержали скотокрада, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками отдела криминальной полиции Ауэзовского ОП УП города Семея в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был изобличен в совершении кражи восьми коров и овцы 55-летний житель Семея.

Установлено, что подозреваемый в период времени с 1 мая по 30 июня 2021 года с крестьянского хозяйства, расположенного на 45 километре трассы «Семей-Караул», незаконно завладел сельскохозяйственными животными, принадлежащими 68-летнему частному предпринимателю.

В ходе допроса мужчина признался в содеянном и рассказал, что, увидев крупно-рогатый скот, пасущийся без присмотра, загорелся идеей завладеть им. Осуществив задуманное, злоумышленник причинил КХ материальный ущерб на общую сумму более 2 400 000 тенге. Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу под расписку. По факту начато досудебное расследование по статье 188-1 части 1 УК РК «Скотокрадство».