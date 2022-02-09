За кражу оружия задержан один из захватчиков акимата Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Задержан один из участников захвата здания акимата Актюбинской области. Он подозревается в том, что завладел служебным оружием сотрудника спецохраны. Опубликовано видео, передает МИА «Казинформ».

«8 января 2022 года, примерно в 22.55, на пульт оператора 102 поступило сообщение о том, что 5 января 2022 года, примерно в 17:49, неизвестные, в ходе проведения несанкционированного митинга, незаконно захватив помещение акимата Актюбинской области и находясь в здании акимата, воспользовавшись моментом столпотворения, схватив за ремень ружья, сняли с шеи сотрудника УССО (Управления специализированной службы охраны - ред.) служебное пятизарядное оружие модели «Штурм-001» 12-го калибра, заряженное пятью патронами», - сообщили в полиции.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 291 части 1 УК.

12 января по подозрению в совершении этого преступления задержан 30-летний мужчина.

Его вина подтверждается видеозаписями, изъятыми с места происшествия.

У подозреваемого изъято оружие. По оружию и патронам была назначена судебно-баллистическая экспертиза.

«Проведен обыск в доме подозреваемого, в ходе которого обнаружены и изъяты одна пара мужских ботинок «берцы», мужская шапка зеленого цвета, комбинезон зеленого цвета, бронежилет черного цвета магазинный, наручники серого цвета, палка резиновая черного цвета», - добавили в ведомстве.



