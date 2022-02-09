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    15:15, 09 Февраль 2022 | GMT +6

    За кражу оружия задержан один из захватчиков акимата Актюбинской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Задержан один из участников захвата здания акимата Актюбинской области. Он подозревается в том, что завладел служебным оружием сотрудника спецохраны. Опубликовано видео, передает МИА «Казинформ».

    «8 января 2022 года, примерно в 22.55, на пульт оператора 102 поступило сообщение о том, что 5 января 2022 года, примерно в 17:49, неизвестные, в ходе проведения несанкционированного митинга, незаконно захватив помещение акимата Актюбинской области и находясь в здании акимата, воспользовавшись моментом столпотворения, схватив за ремень ружья, сняли с шеи сотрудника УССО (Управления специализированной службы охраны - ред.) служебное пятизарядное оружие модели «Штурм-001» 12-го калибра, заряженное пятью патронами», - сообщили в полиции.

    Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 291 части 1 УК.

    12 января по подозрению в совершении этого преступления задержан 30-летний мужчина.

    Его вина подтверждается видеозаписями, изъятыми с места происшествия.

    У подозреваемого изъято оружие. По оружию и патронам была назначена судебно-баллистическая экспертиза.

    «Проведен обыск в доме подозреваемого, в ходе которого обнаружены и изъяты одна пара мужских ботинок «берцы», мужская шапка зеленого цвета, комбинезон зеленого цвета, бронежилет черного цвета магазинный, наручники серого цвета, палка резиновая черного цвета», - добавили в ведомстве.


    Теги:
    Криминал ЧП-2022 Правоохранительные органы Актюбинская область
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