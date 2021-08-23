+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 23 °С
USD 426.93 EUR 498.36
RUB 5.73 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

За кражу копченой рыбы житель Павлодарской области попал под суд

23 Августа 2021 00:54
Поделиться:
За кражу копченой рыбы житель Павлодарской области попал под суд

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - За украденную копченую рыбу житель Павлодарской области попал под суд, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

Новости по теме
Сколько казахов проживает в Узбекистане
Волонтеры раздали жителям столицы буклеты о важности вакцины Серийных воров аккумуляторов с грузовых машин задержали в Павлодаре За празднование дня рождения наказали жителя Петропавловска

Житель одного из сел района, находясь в торговом зале, украл с прилавка пять копченых рыб, с которыми ушел из магазина.

Материальный ущерб составил 3300 тенге.

«В ходе судебного заседания от потерпевшего поступило заявление о прекращении производства по уголовному делу в связи с примирением с подсудимым», – уточнили в райсуде.

Воришка полностью возместил материальный ущерб хозяину магазина и был освобождён от уголовной ответственности.

Постановление суда вступило в законную силу.


Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Суды   #Судебный процесс   #МВД РК   #Регионы   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
Сколько казахов проживает в Узбекистане
Волонтеры раздали жителям столицы буклеты о важности вакцины
Серийных воров аккумуляторов с грузовых машин задержали в Павлодаре
За празднование дня рождения наказали жителя Петропавловска
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах Казахстана
2 Две свадьбы в карантин проводили в Кокшетау
3 Уровень вакцинации от COVID-19 в Китае может превысить 80% к концу года – китайский эпидемиолог
4 Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19
5 Зарина Дияс вышла в финал квалификации турнира в США
6 Серийных воров аккумуляторов с грузовых машин задержали в Павлодаре
Читайте также
Тело утонувшего мальчика найдено на четвертые сутки в Павлодаре
Около 30 заведений нарушили карантин за день в Нур-Султане
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах Казахстана
Две свадьбы в карантин проводили в Кокшетау
Уровень вакцинации от COVID-19 в Китае может превысить 80% к концу года – китайский эпидемиолог
Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19
Зарина Дияс вышла в финал квалификации турнира в США
Серийных воров аккумуляторов с грузовых машин задержали в Павлодаре
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив