За кражу копченой рыбы житель Павлодарской области попал под суд

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - За украденную копченую рыбу житель Павлодарской области попал под суд, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

Житель одного из сел района, находясь в торговом зале, украл с прилавка пять копченых рыб, с которыми ушел из магазина.

Материальный ущерб составил 3300 тенге.

«В ходе судебного заседания от потерпевшего поступило заявление о прекращении производства по уголовному делу в связи с примирением с подсудимым», – уточнили в райсуде.

Воришка полностью возместил материальный ущерб хозяину магазина и был освобождён от уголовной ответственности.

Постановление суда вступило в законную силу.