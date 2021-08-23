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За кражу копченой рыбы житель Павлодарской области попал под суд
23 Августа 2021 00:54
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - За украденную копченую рыбу житель Павлодарской области попал под суд, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.
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Житель одного из сел района, находясь в торговом зале, украл с прилавка пять копченых рыб, с которыми ушел из магазина.
Материальный ущерб составил 3300 тенге.
«В ходе судебного заседания от потерпевшего поступило заявление о прекращении производства по уголовному делу в связи с примирением с подсудимым», – уточнили в райсуде.
Воришка полностью возместил материальный ущерб хозяину магазина и был освобождён от уголовной ответственности.
Постановление суда вступило в законную силу.
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